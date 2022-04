(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 IL COMUNE COMUNICA

MARTEDÌ 19 APRILE L’ASSESSORA ROMANO ALL’APPUNTAMENTO

FINALE DEL PROGETTO DI CIRCO CONTEMPORANEO

“NO BORDERS ON THE STAGE” FINANZIATO DAL BANDO URBIS

Martedì 19 aprile, alle ore 17, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano

interverrà all’appuntamento finale di “No borders on the stage”, il progetto di circo

contemporaneo dell’aps Un clown per amico, tra i vincitori del bando Urbis, finanziato con

Le attività, avviate lo scorso mese di ottobre, hanno contribuito a costruire una comunità

interculturale circo-teatro contemporaneo, composta da ragazze e ragazzi tra i 17 ei 25 anni

di età, compresi alcuni minori stranieri non accompagnati e giovani neet.

Secondo il programma degli organizzatori, la piccola compagnia di giovani darà vita ad un

vero e proprio spettacolo di circo contemporaneo che sarà portato in tournée, in Puglia, sino

alla fine dell’anno.

