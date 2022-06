(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 LUNEDÌ 208° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

In occasione delle celebrazioni del 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in programma a Bari lunedì 6 giugno, su richiesta del Comando Legione Carabinieri “Puglia” sono state disposte con ordinanza le seguenti limitazioni alla circolazione:

1. dalle ore 5 alle ore 23, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare A. Di Crollalanza, nel tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz;

b. piazza Diaz:

– su ambo i lati della carreggiata compresa tra i giardini e gli edifici, prolungamento di via Imbriani e compresa tra via Goffredo Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni;

– carreggiata compresa tra la rotonda L. Giannella e il percorso alberato, comprese le traverse;

2. dalle ore 17 alle 23, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare A. Di Crollalanza, nel tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz;

b. piazza A. Diaz:

– carreggiata compresa tra il piazzale L. Giannella e il percorso alberato;

– traverse comprese tra il prolungamento di via Imbriani e la rotonda di largo L. Giannella;

c. lungomare N. Sauro;

d. via Spalato, nel tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare N. Sauro;

e. via Addis Abeba, nel tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare N. Sauro;

f. via Gorizia, nel tratto compreso tra via Dalmazia e il lungomare N. Sauro;

3. dalle ore 17 alle 23, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito l’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA su piazza Gramsci (direzione sud) a tutti i veicoli provenienti da via Matteotti.

