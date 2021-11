(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 L’HBARI 2003 RIPARTE

DOMENICA LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA DIVISA

DELLA SQUADRA BARESE DI BASKET IN CARROZZINA

Domenica 28 novembre, alle ore 11, nell’atrio di Palazzo di Città, l’HBari2003 presenterà la nuova divisa da gioco che gli atleti indosseranno nel campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina per la nuova stagione agonistica 2021/22. Alla presentazione parteciperanno il sindaco Antonio Decaro, l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, il dirigente del settore sport e salute della Regione Puglia Benedetto Giovanni Pacifico e il presidente dell’HBari2003 Gianni Romito.

Per effetto delle limitazioni dovute al coronavirus il girone cui farà parte la squadra, il girone E, sarà composto da Palermo, Catania, Lecce, Taranto e HBari 2003. Il campionato per i baresi avrà inizio il 15 gennaio 2022 e la fase a gironi terminerà il 21 marzo 2021. Successivamente, i play off per la promozione in serie A termineranno il 25 aprile 2021.

