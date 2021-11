(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 ITALIADOMANI

DIALOGHI SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

AL VIA DA BARI IL 15 NOVEMBRE L’INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLE OPPORTUNITÀ DEL PNRR

Parte da Bari lunedì 15 novembre, alle ore 16.30, nel teatro comunale “Niccolò Piccinni” (accesso alle ore 15.45), “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il tour nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

Saranno il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ad illustrare nell’occasione i progetti per la città e il territorio e le modalità in cui saranno realizzati gli investimenti e l’accesso alle risorse.

L’evento, moderato dal capo dell’ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paola Ansuini, vedrà la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Bari e presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, e del giornalista Duilio Giammaria.

La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, le associazioni di categoria e le imprese.

L’accesso, gratuito, sarà garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ciascuna testata saranno accreditati un massimo di 2 giornalisti.

