(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 “INPS PER TUTTI”

DOMANI LA SIGLA DEL PROTOCOLLO D’INTESA

PER L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE FRAGILI

NELL’ACCESSO AI SUSSIDI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Sarà sottoscritto domani, martedì 14 dicembre, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo di Città, il protocollo d’intesa tra la direzione regionale Inps Puglia, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, le Caritas di Bari-Bitonto, Altamura-Gravina-Acquaviva e Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi per la collaborazione al progetto “Inps per tutti”, che prosegue la sperimentazione già avviata nel 2019 nell’Area metropolitana di Bari.

Il progetto nazionale Inps mira a sviluppare un’attività di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private con l’intento di accompagnare nell’accesso ai sussidi assistenziali e previdenziali coloro che, pur avendone diritto, incontrano difficoltà a fruirne a causa del contesto di emarginazione o di fragilità sociale ed economica in cui versano.

A sottoscrivere l’accordo per il Comune di Bari il sindaco Antonio Decaro alla presenza dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico. Interverranno il direttore regionale Inps Puglia Giulio Blandamura, la direttrice Inps Area metropolitana di Bari Monica Loguercio e i rappresentati delle Caritas coinvolte, don Vito Piccinonna per la Caritas di Bari-Bitonto, Domenico Giannuzzi per la Caritas di Altamura-Gravina-Acquaviva e Cesare Pisani per la Caritas di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

