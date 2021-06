(AGENPARL) – dom 27 giugno 2021 SINDACO DECARO IN VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO CON DI MAIO, EMILIANO E VICE PRESIDENTE COMMISSIONE UE BARREL

LUNEDÌ ORE 18.15 BASTIONE DI SANTA SCOLASTICA

Lunedì 28 giugno, alle ore 18.15 il sindaco di Bari Antonio Decaro inaugurerà insieme al ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio e al presidente della Regione Puglia,Michele Emiliano la mostra “Le forme del desiderio” allestita all’interno delle nuove sale del museo archeologico di Santa Scolastica.

All’inaugurazione parteciperà Josep Barrell, vicepresidente della Commissione Europea e Rappresentante della Politica estera.

L’esposizione “Forme del desiderio”, nasce dalla felice intuizione di inserire nelle sale del Museo archeologico delle opere di arte contemporanea, prevalentemente statunitensi, provenienti da collezioni di privati, così da rendere omaggio al collezionismo e alla passione che, sin dall’antichità, spinge gli esseri umani a raccogliere e collezionare pezzi d’arte.

Per motivi di sicurezza l’accesso al museo sarà riservato ai tele operatori e ai fotografi entro e non oltre le 18 di lunedì, dall’ingresso del museo in via Venezia.

