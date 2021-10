(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 IL COMUNE COMUNICA

IL SINDACO DECARO DONA LA SACRA MANNA DI SAN NICOLA

AL PRESIDENTE DRAGHI

Questa mattina il sindaco Decaro, al termine dell’evento presso l’ITS Cuccovillo, ha donato

al presidente Draghi la sacra manna di San Nicola con una dedica speciale da parte della

città:

“Al Presidente Mario Draghi, il dono più prezioso che la Città di Bari possa offrire ai suoi

ospiti, con profonda gratitudine per aver scelto di essere con noi in questa occasione che

testimonia l’attenzione del Governo alle esperienze più innovative della nostra terra e del

Mezzogiorno.

Con l’augurio che San Nicola di Myra, protettore dei marinai e delle imprese audaci, lo

accompagni nel suo impegno fondamentale per costruire un futuro di crescita e di stabilità

per il nostro Paese”.

