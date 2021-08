(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 IL COMUNE COMUNICA

giovedì 19 agosto 2021

IL CORDOGLIO DEL SINDACO ANTONIO DECARO

PER LA SCOMPARSA DI ARTURO CUCCIOLLA

Con la scomparsa di Arturo Cucciolla Bari perde un altro esponente significativo della storia

della sinistra barese degli ultimi quarant’anni. Professionista, docente di Storia

dell’architettura contemporanea e laboratorio progettuale, Arturo Cucciolla è stato,

soprattutto, un cittadino impegnato e appassionato. Sempre animato da grande fervore

civico, protagonista dei dibatti sugli interventi di trasformazione urbana, Arturo ha saputo

coniugare nella sua vita professionale grande competenza e impegno politico e sociale in

favore della sua città. Riqualificazione, recupero urbano e riuso delle aree dismesse sono

state le parole chiave della sua attività professionale e del suo impegno sociale. Personaggio

eclettico con una spiccata personalità culturale e politica, convintamente antifascista, negli

ultimi anni si è dedicato a preservare e implementare il suo prezioso archivio di documenti e

progetti di carattere pubblico di interesse generale per la storia dell’architettura e della storia

urbana della Puglia, e di Bari in particolare. Il suo obiettivo è stato quello di tramandare

informazioni, conoscenze e competenze alle future generazioni.

Oggi Bari piange la perdita di un intellettuale attento e lungimirante perché convinto

assertore che senza memoria del passato non c’è futuro. Ai figli Alessandro e Luca e ai suoi

adorati nipoti l’abbraccio affettuoso dell’intera città.

