lun 25 ottobre 2021 GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI

PUBBLICATI GLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ACCREDITATI

Gli elenchi, approvati ad esito dell’avviso pubblico pubblicato lo scorso marzo, sono distinti per “area minori e famiglie” e “area immigrazione” e per tipologia di servizio residenziale erogato. Attualmente è in corso la verifica sull’effettivo possesso dei requisiti per l’accreditamento.

I servizi residenziali che il Comune di Bari intende erogare attraverso l’accreditamento degli operatori sono diretti alla tutela di minori destinatari di misure di allontanamento dalla residenza familiare; minori stranieri non accompagnati e minori stranieri ritrovati sul territorio comunale; giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, che necessitino di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale; gestanti e madri con figli, donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli; persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù per lo sfruttamento lavorativo o sessuale.

