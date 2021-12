(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 IL COMUNE COMUNICA

lunedì 13 dicembre 2021

FIRMATA OGGI LA DELIBERA PER AUTORIZZARE GLI OPERATORI

ALL’APERTURA DEL NUOVO MERCATO DI SANTA CHIARA

A PARTIRE DAL 20 DICEMBRE

È stata sottoscritta oggi, dall’ assessora Carla Palone, la delibera con cui si autorizzano gli

operatori mercatali ad avviare le rispettive attività economiche nei nuovi box,

legittimamente assegnati, nella struttura mercatale di via Aristossesseno nel quartiere

Japigia.

La data di apertura del nuovo mercato, denominato di Santa Chiara è il 20 dicembre

prossimo.

Nel pieno rispetto dell’autonomia di tutti gli operatori e delle attività di allestimento e

preparazione che stanno portando avanti nei box, la struttura sarà operativa da lunedì

prossimo.

“Ci auguriamo che già nella giornata di lunedì ci siano tanti cittadini insieme a noi per gli

acquisti giornalieri e settimanali tra le nuove attività del mercato – spiega l’assessora Palone

-. È importante che gli operatori percepiscano il sostegno della città e possano cominciare

questa nuova avventura con entusiasmo e fiducia. Sono tanti i sacrifici che hanno fatto in

questi anni su strada e a causa delle restrizioni legate al Covid, quindi speriamo questo

nuovo inizio sia per loro un nuovo punto di partenza. Allo stesso tempo scriviamo

definitivamente la parola fine ai disagi dei residenti del quartiere che per decenni hanno

convissuto con la presenza del mercato giornaliero sotto casa”.

