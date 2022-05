(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 DOMANI AL SAN PAOLO IL PRIMO INCONTRO PUBBLICO PARTECIPATO DEL PROGETTO G124

PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA INDIVIDUATA

Nell’ambito del progetto G124, a cura del gruppo di lavoro fondato nel 2013 da Renzo Piano, che nei prossimi mesi consentirà di riqualificare uno spazio attualmente inutilizzato nel quartiere San Paolo, domani, sabato 14 maggio, nell’area aperta individuata, limitrofa a via Altamura, si terrà il primo incontro pubblico aperto ai residenti della zona e a tutti i cittadini interessati a condividere il percorso di trasformazione che consentirà di ridisegnare quel luogo, oggi un vuoto urbano, per renderlo uno spazio di incontro e una piazza vissuta.

All’incontro, fissato alle ore 10.30, interverranno il sindaco Antonio Decaro, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, il presidente del Municipio III Nicola Schingaro, i docenti responsabili del progetto per il Politecnico, Carlo Moccia e Francesco Defilippis, insieme agli architetti Tiziano De Venuto, Ezio Melchiorre, Rosa Piepoli e Giuseppe Tupputi, il cui supporto scientifico è finanziato dal progetto, i consiglieri del Municipio III e numerose associazioni attive sul territorio del San Paolo.

Il progetto G124 nasce nel 2013, con la nomina di Renzo a senatore a vita, con l’obiettivo di riqualificare alcuni luoghi delle periferie urbane sfruttando l’energia vitale degli stessi cittadini che vivono quegli spazi, non solo per trasformare fisicamente i luoghi ma per dar vita al contempo ad esperienze di coinvolgimento e coesione sociale.

Per il G124 del 2022 sono stati scelti tre luoghi simbolo in altrettante città italiane: il rione Sanità a Napoli, che da enclave sta diventando un luogo attrattivo grazie a un prete illuminato e al brulicare delle associazioni; a Rovigo, una piazza del quartiere Commenda Est dedicata al rifugiato sudafricano, Jerry Masslo; a Bari, dove la scelta è ricaduta su un vuoto urbano irrisolto nel quartiere San Paolo.

L’area individuata al San Paolo è limitrofa a via Altamura, già oggetto dell’intervento del Quartiere Museo con la realizzazione delle 10 opere murali sulle facciate degli edifici di proprietà di Arca Puglia centrale, e non lontano dai luoghi che saranno interessati dagli interventi del progetto di rigenerazione del Piano Periferie finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La riqualificazione di quest’area triangolare, dell’estensione di circa 3.500 mq, si pone perciò in continuità con la strategia complessiva di rigenerazione del quartiere San Paolo che punta alla creazione o risignificazione di spazi destinati alla relazione e alla socializzazione, con l’obiettivo di consolidare la comunità del quartiere attraverso più forti legami di vicinato. Si tratta di un’azione che si concentra sui luoghi e sui vuoti ma anche sulle relazioni umane, affinché, grazie alla partecipazione, ciascun individuo possa riconoscersi come parte di una comunità e far maturare in sé, incoraggiato dalla produzione di nuova bellezza, la voglia di prendersi cura dei beni comuni.

