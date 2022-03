(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 DOMANI L’ASSESSORA ROMANO CONSEGNA ALLA SCUOLA CORRIDONI

LA PRIMA DELLE 24 BANDIERE DELLA PACE DONATE DAL CENTRO APPLICAZIONI PER LA SANITÀ PUBBLICA

Domani, giovedì 3 marzo, alle ore 10, l’assessora alla Politiche educative Paola Romano, insieme ai rappresentanti dell’associazione no profit “Centro applicazioni per la sanità pubblica”, si recherà presso la scuola primaria Corridoni dell’I.C. Umberto I- San Nicola per consegnare agli alunni e ai docenti la prima delle 24 bandiere della pace ricevute in dono dalla stessa associazione.