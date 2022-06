(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 DOMANI L’ASSESSORA ROMANO ALL’EVENTO DI CHIUSURA

DEL PRIMO ANNO DELL’ACADEMY “VOGLIO ANDARE LONTANO”

RIVOLTO A RAGAZZI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Domani, martedì 7 giugno, alle ore 18, in via Carrante 13, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano parteciperà all’evento di chiusura del primo anno dell’Academy “Voglio andare lontano”, il progetto promosso dall’associazione Dalla Luna e Ad Horeca per avvicinare i ragazzi con disturbi dello spettro autistico alle professioni della ristorazione.

A partire dallo scorso ottobre i partecipanti hanno frequentato diverse attività sulla preparazione e il riordino in cucina, sulla gestione della caffetteria e del servizio ai tavoli, con la supervisione di psicologi e terapisti dell’associazione, al fine di acquisire competenze utili a condurre una vita autonoma, di ampliare la loro gamma di interessi e di confrontarsi con nuove sfide.

Il progetto, selezionato tra quelli vincitori del bando comunale URBIS, è stato finanziato dall’assessorato alle Politiche educative e giovanili con fondi PON Città Metropolitane 2014-20.

