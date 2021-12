(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 DOMANI L’ASSESSORA PIERUCCI ALLA PRESENTAZIONE

DEL CATALOGO Z/OOO GENERATION AL KURSAAL SANTALUCIA

Domani, venerdì 17 dicembre, alle ore 18, presso il Teatro Kursal Santalucia, l’assessora alle Culture Ines Pierucci interverrà alla presentazione del catalogo Z/ooo Generation. Artisti pugliesi 2000˃2020, restituzione della mostra omonima inaugurata ad ottobre 2020 a Bari e promossa da Regione Puglia, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Bari nell’ambito della Festa del mare 2020, con il patrocinio della Fondazione Museo Pino Pascali.

Alla presentazione interverranno Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Giuseppe Teofilo, presidente della Fondazione Pino Pascali, Christian Caliandro, curatore della mostra, Antonella Marino, giornalista e critico d’arte, le artiste e gli artisti della Z/ooo Generation.

Il progetto prendeva le mosse da Speed of Life, la retrospettiva di De Gaetano tenutasi alla Fondazione Museo Pascali di Polignano a Mare nel 2017 (di cui rappresentava una sorta di spin-off), e dalla mostra collettiva Z/ooo ideata, organizzata e realizzata dagli artisti stessi a febbraio del 2000 presso l’ex-convento di Santa Chiara a Castellaneta, mettendo a confronto le produzioni di questi autori risalenti a vent’anni fa con quelle attuali: ne veniva fuori un’interpretazione critica dell’evoluzione nel linguaggio di questa Z/ooo Generation che ha costruito nel corso degli ultimi venticinque anni un’attitudine stilistica coerente e incisiva – oltre che intimamente alternativa ed “eretica” rispetto al mainstream dell’arte contemporanea, nazionale e internazionale, nell’ultimo ventennio – con aspetti comuni molto precisi e tipici. La loro ricerca ruota infatti, allora come oggi, attorno ai temi della figura umana, del volto, della maschera, del corpo, del sesso, della morte e del perturbante (unheimlich) freudiano. La mostra si sviluppava dunque attraverso opere del passato e opere attuali caratterizzate da un’interessante interdisciplinarità (questi autori sono infatti pittori, scultori, fotografi, performer, videomaker), che danno conto degli esordi e della crescita nella ricerca di questo gruppo artistico.

Z/ooo GENERATION ha rappresentato un momento intenso di valorizzazione del territorio pugliese, a partire da una vicenda ormai storica e storicizzabile che merita di essere documentata, promossa e raccontata, e offre l’opportunità di proseguire sul percorso di riscoperta identitaria e di autonarrazione attraverso l’arte contemporanea che la Puglia e la città di Bari stanno portando avanti grazie alla valorizzazione delle proprie eccellenze. In questo contesto si inquadra la presentazione del catalogo della mostra, a cura di Christian Caliandro ed edito da Sfera Edizioni.

Ingresso libero fino a esaurimento. Si consiglia la prenotazione su eventbritehttps://bit.ly/3lz6zdv.

L’accesso per i partecipanti che avranno effettuato la registrazione all’evento sarà possibile dalle ore 17.30 in modo tale da velocizzare le procedure di regolarizzazione previste nel rispetto delle misure di tracciabilità dovute al Covid-19.

Accesso con mascherina e super greenpass, nel rispetto delle normative vigenti.

🔊 Listen to this