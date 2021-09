(AGENPARL) – lun 27 settembre 2021 XII EDIZIONE DEL PREMIO MIMMO BUCCI

DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE A PALAZZO DI CITTA’

Si terrà domani, martedì 28 settembre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della XII edizione del Premio Mimmo Bucci – festival nazionale della musica emergente.

Ad illustrare le principali novità e gli ospiti di questa nuova edizione del Premio sarà il direttore artistico Antonello Vannucci alla presenza dell’assessora alle Culture Ines Pieruci e dei genitori di Mimmo, Franca e Antonio Bucci.

L’iniziativa, nata per ricordare Mimmo Bucci, front man del gruppo “La combriccola di Vasco”, travolto e ucciso da una moto pirata sul lungomare di Bari la notte del 15 maggio 2007, ha l’obiettivo di dare spazio e voce ai giovani musicisti, e allo stesso tempo di offrire loro un’occasione per emergere nel panorama musicale nazionale. I sette finalisti di questa edizione sono i musicisti che hanno partecipato al concorso indetto nel 2020, che purtroppo, per via del Covid, non hanno potuto esibirsi.

La serata conclusiva del festival si terrà il prossimo 3 ottobre al Teatro Petruzzelli: a condurre l’evento saranno Mauro Pulpito e Stefania Losito.

🔊 Listen to this