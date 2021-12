(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 DOMANI IL SINDACO E L’ASSESSORA ROMANO

ALL’EVENTO ORGANIZZATO DAL MUNICIPIO IV E DALLA SCUOLA MANZONI LUCARELLI

PER CELEBRARE BETSALOT DEREJE NEGATU INSIGNITA DELL’ONORIFICENZA DI ALFIERE DELLA REPUBBLICA

Domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 16, nell’auditorium della scuola Manzoni Lucarelli, a Ceglie del Campo, il sindaco Antonio Decaro e l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverranno all’evento organizzato dalla presidente del Municipio IV Grazia Albergo in collaborazione con la direzione dell’istituto scolastico per celebrare l’onorificenza di “Alfiere della Repubblica” conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Betsalot Dereje Negatu.

La ragazza, che vive e studia nel territorio del Municipio IV, è stata premiata nei giorni scorsi per la sua generosità – Betsalot ha infatti scelto di condividere la borsa di studio del progetto Fuoriclasse contro la dispersione scolastica (realizzato da Save the Children in collaborazione con Associazione Kreattiva) con la sua amica Yiddidia – e per il suo impegno sul fronte dell’inclusione sociale.

🔊 Listen to this