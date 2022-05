(AGENPARL) – lun 16 maggio 2022 GIORNATA DI PARTECIPAZIONE SU PERCORSI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA – SCUOLA / CASA – LAVORO

Domani, martedì 17 maggio 2022, nella sala Ianni del Comando di Polizia Municipale, in via Aquilino, si terranno una serie di incontri utili a presentare il programma di politiche di sostegno alla mobilità sostenibile con un focus specifico sui percorsi casa lavoro/casa – scuola e sul ruolo del mobility manager.

La giornata si articolerà in due momenti: nella mattinata, a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 12:00, gli assessori Paola Romano e Giuseppe Galasso, insieme al mobility manager del Comune di Bari, ing,. Claudio Laricchia, incontreranno i dirigenti delle scuole cittadine per presentare le prossime azioni utili ad avviare i progetti sul tema.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00, invece, l’incontro vedrà la partecipazione degli assessori Giuseppe Galasso, Carla Palone e dei mobility manager aziendali invitati che affronteranno una discussione sulle ultime normative relative alla figura del mobility manager in ambito aziendale e scolastico. Ai presenti, inoltre, sarà presentato il software MOVESION, l’applicativo che Comune di Bari metterà a disposizione gratuitamente dei soggetti istituzionali e non, attraverso cui si potrà procedere ad una serie di attività propedeutiche alla definizione di progetti di mobilità sostenibile a servizio dei propri utenti: somministrazione di questionari, raccolta dati, costruzione di report e scenari di pianificazione utili alla redazione dei piani di mobilità integrati.

