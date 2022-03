(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 DOMANI AL CINEMA SPLENDOR LA PROIEZIONE DI

“TUTTE A CASA – MEMORIE DIGITALI DA UN MONDO SOSPESO”

L’ASSESSORA PIERUCCI AL TALK DI APERTURA

Domani, martedì 8 marzo, alle ore 21, l’assessora alle Culture Ines Pierucci interverrà al talk “Femminile plurale: le donne raccontate dalle donne”, in programma al cinema Splendor prima della proiezione del documentario “Tutte a casa – memorie digitali da un mondo sospeso”, che arriva al cinema dopo un lungo percorso di crowfunding e la prima messa in onda su la7d un anno fa. Si tratta di un documentario partecipato, composto da oltre 8.000 videodiari girati con il cellulare da 500 donne italiane diverse per età ed estrazione sociale durante il primo lockdown nella primavera del 2020. Il film mostra come bilanciando estro, creatività e sconforto, le donne abbiano saputo agire su loro stesse, cercando soluzioni alla costrizione, tra il lavoro non proprio smart, i bambini da gestire e le ansie per il futuro incerto.