(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 DOMANI AL CASTELLO SVEVO “QUANTO COSTA LA LIBERTÀ?”,

IL PROGETTO DI VIDEO DANZA PER LA CHIUSURA

DI “EDUCATIONAL CASTEL”

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE AL TEATRO PICCINNI

“TEN TO TEN. EQUILIBRIO DINAMICO” PER I 10 ANNI

DELLA COMPAGNIA EQUILIBRIO DINAMICO

Sarà proiettato domani, venerdì 17 dicembre, alle ore 11, nella sala conferenze del Castello Svevo, “Quanto costa la libertà?”, il progetto di video danza eseguito da ballerini provenienti da diversi Paesi del mondo a cura della compagnia pugliese di danza Equilibrio Dinamico. Un’idea artistica nata dall’incontro tra Roberta Ferrara, direttrice artistica di Equilibrio Dinamico, e i videomaker Tonia Laterza e Stefano Caggianelli e realizzata con il supporto della direzione del Castello, dove il video è stato girato. Interverrà l’assessora alle Culture Ines Pierucci.

Al termine della proiezione dieci giovani professionisti di danza contemporanea si esibiranno per i presenti.

“Quanto costa la tua liberta?” è l’ultimo appuntamento di Educational Castel, la rassegna pensata per avvicinare i cittadini alla fruizione del Castello, frutto della collaborazione tra la compagnia di danza, Impresa di Produzione Under35 e il Castello Svevo di Bari, e con il patrocinio del Comune di Bari.

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti.

Mercoledì 22 dicembre, alle ore 20.30, nel teatro Niccolò Piccinni, invece, andrà in scena “Ten to Ten. Equilibrio Dinamico”, lo spettacolo realizzato da Equilibrio Dinamico in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese per festeggiare i dieci anni della compagnia di danza pugliese. Sul palco nuove creazioni in prima assoluta ed estratti dal repertorio internazionale della compagnia.

Equilibrio Dinamico nasce nel 2011 per volere della danzatrice e coreografa Roberta Ferrara, come strumento utile per giovani con la volontà di esplorare e sperimentare forme artistiche nuove. Si tratta di una realtà in costante divenire in cui i giovani danzatori possono sentirsi realizzati e sostenuti. La compagnia si riconosce stilisticamente in una spirale che riprende la dinamicità della vita e dei suoi eventi in un flusso senza fine, in una rotazione creativa; una spirale che non si chiude, perché in quell’apertura si inseriscono le varie

possibilità, le scelte singole e collettive.

🔊 Listen to this