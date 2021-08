(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 18:30 – Evento collaterale

Festival delle

Buone Pratiche

URBACT – III Edi

zione

Presentazione del libro “Le città sono

la soluzione”

20:30 – Performance

Necropoli di Buterrito

Ceglie del Campo

Ceglie del Campo

tra storia antica

e moderna

Le pratiche innovative di cura del

territorio attorno alla valorizzazione

della Ceglie antica e contemporanea

19:00 – Performance

Itinerante

Walking tour nel

la Bari murattia

na tra le facciate

degli anni ‘60

ta di circa 40 minuti con 5 postazioni

all’interno del quartiere Murattiano

20:00 – Performance

Teatro Kursaal Santalucia

Innovazioni tec

nologiche nel tar

do liberty barese

tardo Liberty nel 1925,progettato

dall’ingegner Orazio Santalucia, che

ospita all’interno, oltre agli spazi

residenziali, anche un teatro

18:30 – Installazione

Corso Mazzini

Interfaccia co

mune – Barriere

d’incontro

Laboratorio di autocostruzione

18:30 – Installazione

Piazza Diaz

Interfaccia comu

ne – Marea

Incontro pubblico con i partecipanti

18:30 – Installazione

Corso Mazzini

Interfaccia co

mune – Barriere

d’incontro

Laboratorio di autocostruzione

9:30 – Workshop

DICAR – Politecnico di Bari

Margini – ‘Greenville, Blueville e Port whithin the city’

Il workshop si compone di tre atelier che si svolgeranno in contemporanea: “BlueVil

le” sul recupero della città costiera, “GreenVille” sulla rigenerazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, “Port within the city” sulla relazione porto e città

9:30 – Workshop

Spazi Autorità Portuale

Ti Porto a Bari

Laboratorio di integrazione paesaggistica dell’interfaccia tra città e porto

9:30 – Workshop

Spazio 13

Omnia Sunt Communia. Laboratorio di ricerca e co-progettazione sui beni

comuni

16:30/20:00 – Workshop

Online

Sui margini – Sovrascritture delle periferie urbane e rurali

10:00 – Conferenza

Teatro Margherita

Che Genere di

Città

Il valore della visione di genere nella

10:00 – Conferenza

Politecnico di Bari

Architettura,

urbanistica e

paesaggio, con

versazione con

Giovanni Macioc

Un percorso sui temi dell’architettu

ra, urbanistica e paesaggio attraver

so le ultime ricerche dell’autore

12:00 – Conferenza

Teatro Margherita

I Festival dell’Ar

chitettura in

Italia

Un bilancio sulla prima edizione degli

eventi diffusi sul tutto il territorio

nazionale

16:30 – Conferenza

Teatro Margherita

Urban Wall

Le installazioni artistiche promosse

in integrazione con il patrimonio

abitativo di ARCA Puglia Centrale

18:30 – Conferenza

Teatro Margherita

Lombardini 22

Uno degli studi più in crescita negni

ultimi anni presenta il suo lavoro nel

campo della rigenerazione urbana

10:00 – Conferenza

Teatro Margherita

Nuove forme

dell’abitare

Dibattito e presentazione di ricerche

e sperimentazioni sul cohousing

18:30 – Conferenza

Teatro Margherita

Sui margini – So

vrascritture delle

periferie urbane

e rurali: Michele

Beccu

Lecture a cura di Michele Beccu

10:00 – Conferenza

Teatro Margherita

Margini, conni,

frontiere nelle

capitali del sud

Italia

Il ruolo delle grandi città del sud Italia

18:30 – Conferenza

Palazzo della Provincia

Margini – ‘Green

ville, Blueville e

Port whithin the

city’ – Risultati

Presentazione dei risultati del work

shop omonimo

10:00 – Conferenza

Teatro Margherita

Omnia Sunt Com

munia. Labora

torio di ricerca e

co-progettazione

sui beni comuni –

Risultati

Mostra dei risultati del workshop

omonimo

16:30 – Conferenza

Teatro Margherita

La rigenerazione

urbana a confron

to alle soglie del

Le strategie di rigenerazione e resi

lienza urbana nel territorio pugliese a

confronto: Bari, Lecce, Bitonto, San

Severo, Monopoli e Altamura

18:30 – Conferenza

Teatro Margherita

Conversazione

con Luca Molinari

Festival, curatela e progetto. Un

dell’architettura italiana odierna, alla

luce dei cambiamenti globali e del

rilancio postpandemico

9:30 – Conferenza

Spazi Autorità Portuale

Ti Porto a Bari –

Risultati

Presentazione dei risultati del work

shop omonimo

10:00 – Conferenza

Politecnico di Bari

Il progetto per il

patrimonio

Conferenza sulle metodologie

innovative sulla conservazione del

patrimonio architettonico contem

poraneo

18:30 – Conferenza

Palazzo dell’Aeronautica

Ai margini della

modernità

Una mostra introduttiva sull’archi

tettura razionalista del lungomare

di Bari, un percorso all’interno

del palazzo progettato da Saverio

Dioguardi e una conferenza con gli

interventi di Fabio Mangone, Amerigo

Restucci e Davide Maria Dioguardi.

9:30 – Conferenza

Teatro Margherita

Bari, Durazzo e

Tirana. Le sponde

dell’Adriatico a

confronto

Le tre città che si affacciano sull’A

driatico meridionale si confrontano

su strategie di rigenerazione urbana

e sviluppo locale

nazionale e internazionale dai mondi

10:00 – Conferenza

Teatro Margherita

Storia ed Archi

tettura del com

plesso monumen

tale della Chiesa

Russa di Bari

Le ricerche più aggiornate sull’archi

tettura delle chiese ortodosse Russe

con particolare riferimento alla

“Chiesa Russa di Bari”

9:30 – Conferenza

Teatro Margherita

Il progetto della

forma della città

aperta

Il convegno si pone l’obiettivo di

temporanea, favorendo un confronto

tra le ‘tecniche’ di composizione

urbana messe a punto dalla cultura

architettonica per il rinnovamento

della forma della città

12:00 – Conferenza

Teatro Margherita

Presentazione

del libro “Varco

appennino” di

Simone Donati

Il libro è un’esplorazione delle aree

interne dell’Appennino Meridionale,

quelle nascoste, remote, lontano dai

luoghi comuni e dalle cronache che

spesso caratterizzano questa parte

del paese

18:30 – 20:00 Lectio magi

stralis

Teatro Margherita

Conversazione

con Amos Gitai

Conversazione con Amos Gitai. Inter

viene Simonetta Dellomonaco

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Bernard Khoury

Lectio magistralis a cura di Bernard

Khoury

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Anne Lacaton

Lectio magistralis a cura di Anne

Lacaton

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Andreas Kipar

Lectio magistralis a cura di Andreas

Kipar

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

João Nunes

Lectio magistralis a cura di João

Nunes

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Francesco Mo

schini

Lectio magistralis a cura di France

sco Moschini

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Conversazione

con Guido Guidi

Conversazione con Guido Guidi

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Marco Casamonti

Lectio magistralis a cura di Marco

Casamonti

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Giandomenico

Amendola

Lectio magistralis a cura di Giando

menico Amendola

18:30 – Lectio magistralis

Teatro Margherita

Conversazione

con Elizabeth

Diller

Conversazione con Elizabeth Diller.

Interviene Luca Molinari

16:30/20:00 – Mostra

Urban center

Sui margini – Sovrascritture delle periferie urbane e rurali

pubblico

Spazio Murat

Forensic Archi

tecture. Pratiche

di verica

Quattro casi emblematici sui temi

della militarizzazione del bacino del

Mediterraneo.

19:00 – Presentazione al

pubblico

Teatro Margherita

The Game

Un’indagine sull’architettura del con

trollo nel contesto del tardo mercato

capitalistico delle informazioni

18:30 – Presentazione al

pubblico

Teatro Margherita

Opening del Fe

stival al Pubblico

mercoledì

1 SET

domenica

5 SET

domenica

12 SET

domenica

19 SET

venerdì

3 SET

venerdì

10 SET

venerdì

17 SET

martedì

7 SET

martedì

14 SET

giovedì

2 SET

giovedì

9 SET

giovedì

16 SET

lunedì

6 SET

lunedì

13 SET

lunedì

20 SET

sabato

4 SET

sabato

11 SET

sabato

18 SET

mercoledì

8 SET

mercoledì

15 SET

