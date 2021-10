(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 IL COMUNE COMUNICA

lunedì 25 ottobre 2021

“DIRITTI AI DIRITTI” CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA:

ENTRO IL 5 NOVEMBRE L’INVIO DELLE PROPOSTE PER

L’ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Francesca Bottalico rende noto che, nell’ambito del Piano di contrasto alla povertà

educativa promosso dall’assesssorato al Welfare, è pronto a partire “Diritti ai Diritti”, un

programma di attività che sarà realizzato dalla Biblioteca Ragazzi[e] nel mese di novembre

per accompagnare bambini, ragazzi e famiglie della città nella conoscenza e nella pratica dei

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si tratta di un percorso plurale di appuntamenti socio-educativi e culturali diffusi sul

territorio cittadino per sostanziare azioni di contrasto alla povertà educativa, che prevede, tra

l’altro:

 la realizzazione di 4 nuovi hub educativi / Spazi sociali per leggere per bambine/i

ragazzi/e;

 l’attivazione di percorsi laboratoriali e di lettura inclusiva per e con bambine/i

ragazzi/e ipovedenti;

 la nuova edizione de “La notte bianca dei diritti”, sabato 20 novembre, con una

costellazione di giochi, attività ludico educative, letture declinate sul tema dei diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza negli spazi diffusi in città.

Tutte le realtà della rete cittadina del Welfare sono invitate a partecipare alla

programmazione del calendario degli eventi di “Diritti ai Diritti” compilando, entro il

prossimo 5 novembre, la scheda di rilevazione delle attività in programma nei luoghi di

propria competenza – spazi privati, centri, servizi welfare, scuole, biblioteche, librerie,

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Biblioteca Ragazzi[e] al numero

🔊 Listen to this