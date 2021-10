(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 IL COMUNE COMUNICA

venerdì 22 ottobre 2021

CIRCOLAZIONE VENOSA

DOMANI A BARI CONVEGNO DI EMODINAMICA SUL METODO

C.H.I.V.A.

Il presidente della commissione consiliare Cultura, Ricerca e Università del Comune Giuseppe

Cascella aprirà domani, sabato 23 ottobre, a partire dalle ore 8, nelle sale dell’hotel Parco dei

Principi” i lavori del convegno “Correggere la circolazione venosa non distruggendo le vene ma

conservandole”.

Nel corso del convegno, organizzato e promosso dal medico specialista in dermatologia e flebologia

e socio fondatore dell’Accademia Italiana di Flebologia Emodinamica Antonio Di Gioia, sarà

illustrato dettagliatamente l’utilizzo del metodo C.H.I.V.A (Cura Conservativa ed Emodinamica

dell’Insufficienza Venosa in Ambulatorio) per il trattamento delle varici, una tecnica innovativa per

la cura delle malattie angiologiche ideata e messa a punto nel 1988 dal prof. Claude Franceschi

direttore del Laboratorio Vascolare dell’ospedale “Saint Joseph” di Parigi.

Interverranno, oltre a Claude Franceschi e Antonio Di Gioia, numerosi specialisti provenienti da

tutta Italia tra i quali Marco Matteo Ciccone, responsabile della SS di Diagnostica Cardiovascolare

presso il Policlinico di Bari e direttore della Scuola di specializzazione in Cardiologia

dell’Università degli studi di Bari.

La cura “CHIVA” è in forte espansione in molti Paesi europei e in Cina, dove è stata accolta con

grande entusiasmo.

Il congresso è rivolto a 100 partecipanti tra medici chirurghi di area interdisciplinare, infermieri e

fisioterapisti.

