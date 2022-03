(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 IL COMUNE COMUNICA

martedì 29 marzo 2022

“BARI, STORIE E FRAMMENTI”

ALLE 11 L’ANTEPRIMA RISERVATA ALLA STAMPA

DELLA MOSTRA DI ULIANO LUCAS AL MUSEO CIVICO

Si terrà questa mattina, alle ore 11, al Museo Civico, alla presenza dell’autore, Uliano Lucas,

e dell’assessora comunale alle Culture Ines Pierucci, il vernissage della mostra fotografica

“Bari, storie e frammenti”. Settanta immagini, rigorosamente in bianco e nero, realizzate dal

grande fotoreporter italiano negli ultimi quindici anni per interrogare le tante metamorfosi

del capoluogo pugliese, che si succedono ad una velocità sempre maggiore.

Lo sguardo del maestro Lucas è sempre in bilico tra lo stupore di luoghi che appaiono nuovi

e le luci e le ombre di un passato dalla memoria tenace. Nella contraddizione della scoperta

quotidiana – nelle strade, nella gente – ci sono, appunto, cento storie e mille frammenti di

città.

Questa mostra segna una nuova tappa del lungo rapporto tra Uliano Lucas e Bari, iniziato

alla fine degli anni Settanta e scandito da tanti episodi importanti, dalla mostra

“L’informazione negata” alla Pinacoteca provinciale nel 1981 all’indagine sui centri di

salute mentale, dall’inchiesta sul quartiere Libertà, “La città all’Ovest”, alla mostra

antologica sulla Puglia del 2010 intitolata “Andare. Vedere. Sentire. Ricordare”.

L’appuntamento è riservati alla stampa-.

La mostra è organizzata dal Museo Civico di Bari, con il contributo della Regione Puglia

(Assessorato Cultura e Turismo) e del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con il

Comune di Bari, assessorato alle Politiche culturali e turistiche.