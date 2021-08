(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 IL COMUNE COMUNICA

lunedì 16 agosto 2021

BARI PIANO FESTIVAL: AL VIA LE PRENOTAZIONI PER I CONCERTI

DELLA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

IN PROGRAMMA DAL 21 AL 29 AGOSTO

A partire da oggi è possibile prenotare l’ingresso gratuito per assistere ai concerti in

programma dal 21 al 29 agosto nell’ambito della quarta edizione del Bari Piano Festival, la

rassegna musicale ideata dal Comune di Bari, promossa dalla Regione Puglia e realizzata

dal Teatro Pubblico Pugliese con Puglia Promozione.

Sono disponibili da oggi, sul sito www.baripianofestival.it, i posti per gli eventi del 21, 22 e

23 agosto, mentre da mercoledì 18 si potranno prenotare gli spettacoli del 24, 25 e 26 agosto

e da venerdì 20 quelli previsti nelle giornate del 27, 28 e 29 agosto.

Sono quattro i luoghi scelti – piazza San Nicola, la spiaggia di Pane e Pomodoro, la corte del

Castello Svevo e la terrazza del Fortino Sant’Antonio – per le nove giornate di musica

finanziate con fondi POC Puglia 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento

competitivo delle destinazioni turistiche” e realizzate in collaborazione con la Direzione

Regionale Musei Puglia e Castello Svevo di Bari, con il patrocinio del Conservatorio

“Niccolò Piccinni” di Bari e dell’Accademia di Musica Pinerolo.

Ad inaugurare il cartellone, che rientra nella programmazione culturale estiva della quarta

edizione di Festa del Mare, sarà Alexandre Tharaud, uno dei più grandi pianisti della scena

internazionale, che si esibirà sabato prossimo alle ore 21, in piazza San Nicola. Il festival

ospiterà, inoltre, la pianista serba Tamara Stefanovich, Marco Sollini e Salvatore Barbatano

con la voce recitante di Paola Pitagora, le proposte jazz di Dan Tepfer e Omar Sosa, Roberto

Prosseda, protagonista per la prima volta in Italia di una sfida tra un pianista umano e il

robot Teotronico per una serata che intende spaziare dalla musica a una riflessione sul tema

dell’intelligenza artificiale, Andrea Rebaudengo e Lorenzo Colombo, Orazio Sciortino con

l’attrice Iaia Forte, gli allievi dell’Accademia musicale di Pinerolo Lucja Maistorovic,

Sabrina Rotondi, Emanuele Stracchi e Roberta Pandolfi, Layla Ramezan e il percussionista

Keyvan Chemirani.

Novità di questa edizione, infine, è rappresentata dalle lezioni di musica / concerti in cui

saranno offerte al pubblico preziose occasioni di ascolto e approfondimento: il 27 agosto,

nella corte del Castello Svevo, vedranno la partecipazione dei musicisti Emanuele Torquati

e Carlo Guaitoli, presentati da Luca Ciammarughi.

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso

di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui

all’articolo 9, comma 2 – https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso

gratuitamente dal Ministero della Salute.

