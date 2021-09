(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 IL COMUNE COMUNICA

giovedì 2 settembre 2021

FESTA DEL MARE – BARI 2021

BARI IN JAZZ

A CAUSA DEL MALTEMPO SPOSTATO AL PICCINNI

IL CONCERTO DI SAMUEL BLASER QUARTET

A causa del maltempo previsto per questo weekend, il secondo appuntamento di Bari in

Jazz con il “Samuel Blaser Quartet”, inizialmente in programma per domani alle ore 21

nella piazza di Torre a Mare, si terrà nel teatro comunale Nicolò Piccinni.

Il progetto del trombonista e compositore svizzero propone un suono che unisce le forme

stilistiche del folk americano e l’approccio strutturale della composizione musicale

contemporanea. L’attuale formazione include, accanto a Samuel Blaser. il tastierista Russ

Lossing, il bassista Masa Kamaguchi e il batterista Gerry Hemingway.

Resta invece confermato nella piazza di Torre a Mare l’appuntamento di stasera alle

ore 21 con “Mediterraneo, le radici di un mito”: uno spettacolo per voce narrante e

musica con Mario Tozzi (voce) ed Enzo Favata (sassofoni, clarinetti, elettronica), un

geologo e un musicista che della musica della sua terra, la Sardegna, ha fatto

un’inconfondibile cifra stilistica. Insieme offriranno al pubblico un affresco inedito del mito

di Atlantide, una pellicola priva di immagini raccontata con le parole e i suoni, nel quale

prendono forma paesaggi arcaici

Si ricorda che entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, con prenotazione

Il festival “Bari in jazz” rientra nel cartellone della quarta edizione della Festa del Mare,

promossa dalla Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese, con la consulenza

artistica del Comune di Bari, nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia

Promozione, operazione finanziata a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 Azione 6.8

“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”.

