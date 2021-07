(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 IL COMUNE COMUNICA

giovedì 29 luglio 2021

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI NELLA EX CASERMA ROSSANI

STAMATTINA L’INCONTRO TECNICO CON I PROGETTISTI

PER IL RECUPERO DEI TRE RESTANTI EDIFICI

Prende forma il primo livello di progettazione – preliminare – relativo all’Accademia delle

Belle Arti di Bari, in particolare alla progettazione del recupero e restauro di tre edifici

(palazzine E H e D) che costituiscono i restanti tre immobili più grandi della ex Caserma

Rossani.

Ne hanno discusso questa mattina, durante un incontro misto – in presenza e online -,

l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e l’articolato gruppo di progettazione che si

è aggiudicato il bando – capofila Isola Architetti srl di Torino (progettisti anche del museo

egizio di Torino), ICS srl, MCM Ingegneria, Artuso Architetti associati, studio tecnico

Carbonara Ingegneri associati, GeoAtlas srl, due professionisti e gli architetti Angela

Martina e Mauro Berta.

L’incontro odierno segue una serie di altri svolti nelle scorse settimane e alcune

interlocuzioni informali con i tecnici della Soprintendenza. La progettazione preliminare,

definita nei giorni scorsi, ha già suddiviso le funzioni previste per la nuova sede

dell’Accademia delle Belle Arti fra i tre diversi edifici: nella palazzina D, ortogonale

rispetto alla palazzina F che ospita il cantiere ormai in via di ultimazione del Polo

bibliotecario regionale, troveranno ospitalità gli spazi dedicati all’aula magna e a tutte le

pertinenze come camerini, foyer, palco, regia, scenografia, scenotecnica e relativi servizi;

l’immobile sarà conservato nella sagoma e dimensione originali senza modifiche

volumetriche di alcun tipo.

Verranno effettuate delle modifiche alle murature divisorie per permettere la realizzazione

dell’ampio spazio che ospiterà l’aula magna di circa 350 mq; tutte le modifiche hanno già

tenuto debito conto delle indicazioni e suggerimenti rappresentati dalla Soprintendenza nel

corso degli incontri.

La palazzina E, che si colloca in linea con quella del Polo bibliotecario, accoglierà tutte le

aule specialistiche dell’Accademia: due dedicate alle grafica, due alla scultura, due alla

pittura, due alla decorazione, tre alla plastica ornamentale, quattro all’anatomia, una sala

proiezioni, tre aule fashion e una per l’incisione. Inoltre sono previsti spazi per l’archivio e

gli uffici dei docenti oltre a sei aule multimediali e alcuni locali di servizio da adibire a

deposito per le sostanze e materiali d’uso. Anche questo edificio a due piani manterrà la sua

attuale configurazione.

La palazzina H, invece, sarà utilizzata prevalentemente per le attività didattiche, in quanto si

contraddistingue per la presenza di ben diciassette aule di varie dimensioni. Completa

l’edificio la presenza di diciannove locali che saranno adibiti ad uffici amministrativi, una

sala riunioni di circa 30 metri quadri, spazi per gli archivi, un’aula per i professori, un

consultorio e a locali tecnici.

🔊 Listen to this