LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL CONTRO L’AFA ESTIVA

CON ERICA MOU E FOLCAST

Si terrà domani, giovedì 22, e venerdì 23 luglio, a Spazio13, la prima edizione dell’AFA FEST, il festival musicale ideato per rinfrescare le calde serate estive cittadine con una ventata di buona musica.

Ad alternarsi sui palchi di Spazio13, in sole due serate di AFA, molte proposte fra cui Erica Mou e Folcast, sul podio delle nuove proposte di Sanremo 2021, accompagnati da Valentina Polinori, giovane e talentuosa cantautrice romana. Durante la due giorni musicale ci sarà spazio anche per i giovani emergenti per i quali è stata aperta una call for artist, la AFA’N’Call.

L’offerta per il pubblico non si limiterà solo alla musica ma ci saranno anche mostre d’arte, mercatini di artigianato e giochi d’acqua per offrire una tregua dal caldo.

Proprio dall’idea di esorcizzare il caldo in città nasce il naming dell’iniziativa “AFA” che si lega alla, tipica espressione barese “A fà fest” che descrive benissimo l’atmosfera di allegria, divertimento e spensieratezza che caratterizzerà la due giorni.

Per promuovere il festival è stato realizzato un video promo che vede protagonista la mascotte dell’evento AFA, una piccola scimmia in tenuta estiva che affronta la giungla urbana cercando refrigerio nei principali luoghi del capoluogo pugliese. La mascotte sarà protagonista di una campagna di guerrilla marketing con diverse installazioni a sorpresa dislocate nel cuore della città.

Il festival è promosso dal Comune di Bari con il bando “URBIS” misura del PON Città Metropolitane 2014/20.

Fra i partner del festival: Fluid!, Spazio13, Associazione Cuenzo, Tou.Play, f.project e SPAZIO dischi.

Il programma:

– 22 luglio: Folcast, artista della AFA’N’Call, giochi d’acqua, mercatino.

– 23 luglio: Erica Mou, Valentina Polinori, giochi d’acqua, market.

Ingresso gratuito su prenotazione https://bit.ly/AFAticket(con tessera Fluidi 5€)

Posti limitati

Inizio ore 18pm – fine ore 24pm

c/o Spazio13 – Via C. de Cristoforis, 8, 70123 Bari

PRESSKIT: https://bit.ly/afa-fest-presskit

VIDEO PROMO: https://youtu.be/N87d52grnoA

