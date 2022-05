(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 A CASA DELLE CULTURE UN WEEKEND ALL’INSEGNA DEL CORPO IN MOVIMENTO

CON IL NETWORK INTERNAZIONALE DANZA IN PUGLIA

OSPITI AKIRA YOSHIDA E CHEY JURADO

Proseguono gli appuntamenti gratuiti organizzati dalla Casa delle Culture e aperti a tutti i cittadini: domani, sabato 14, e domenica 15 maggio, nel centro polifunzionale comunale in via Barisano da Trani, al San Paolo, in programma uno speciale appuntamento del Network Internazionale Danza in Puglia, a cura dell’associazione Ri.E.S.CO (ricerca e sviluppo coreografico).

In questo weekend due straordinari ospiti – Akira Yoshida, artista di breaking e danza contemporanea e Chey Jurado ballerino e performer hip hop – terranno un seminario (dalle ore 8 alle 16.30) focalizzato sulla trasformazione del movimento nei codici della danza contemporanea.

Il Network Internazionale Danza Puglia, giunto all’ottava edizione, è un progetto dell’associazione Ri.E.S.CO. ideato dal coreografo e danzatore Ezio Schiavulli con la volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della regione Puglia.

Il progetto vanta per il quadriennio 2018-21 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “Formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, il Comune di Bari e la Casa delle Culture.

Il centro polifunzionale Casa delle Culture, promosso e sostenuto dall’assessorato comunale al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining in Ati con la cooperativa sociale San Giovanni di Dio, rappresenta un presidio per accogliere, orientare, integrare, sostenere ed educare al dialogo, alla solidarietà, alla reciprocità. Un luogo in cui cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possono incontrarsi e condividere insieme esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi.

🔊 Listen to this