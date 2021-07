(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 78° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA DELL’ARCA

DOMANI LE CELEBRAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE E DALLE ASSOCIAZIONI

In occasione del 78° anniversario della strage di via Niccolò dell’Arca, che si celebra ogni anno nella giornata del 28 luglio, l’Amministrazione comunale di Bari, assieme ad alcune associazioni cittadine, ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare il tragico evento nel quale persero la vita 20 persone e altre 50 rimasero ferite durante un corteo pacifico che andava ad accogliere gli antifascisti all’uscita del carcere, all’indomani della caduta del regime.

Domani, mercoledì 28 luglio, in mattinata, saranno deposte due corone d’alloro:

·alle ore 9.30, presso il toponimo Via Caduti 28 luglio (nei pressi della Chiesa di San Sabino)

·alle ore 10, presso il Monumento ai caduti 28 luglio, presso il cimitero monumentale di Bari.

In entrambe le occasioni sarà presente l’assessora alle Politiche educativi Paola Romano.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, avrà luogo la rievocazione del corteo del 1943, a cura di Anpi e del Coordinamento antifascista cittadino, che si snoderà lungo un percorso con quattro tappe. Si partirà dallo spazio antistante il liceo Q. Orazio Flacco, in via Pizzoli, per proseguire su via Sparano con angolo corso Vittorio Emanuele II (ore 17.20), fino all’angolo di via Dante presso la libreria Laterza (ore 17.40), per poi giungere in via Nicolò dell’Arca. In ogni tappa sarà apposto un totem illustrativo.

Per finire alle ore 18, in piazza Umberto I, presso il monumento che ricorda le vittime della strage i cui nomi sono incisi in altrettante pietre d’inciampo sull’asfalto della piazza, il sindaco parteciperà alla cerimonia di ricordo organizzata dal Comune in collaborazione con l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), l’Ipsaic (Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea), l’Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), la Cgil Camera del Lavoro metropolitana, l’Arci di Bari e il Coordinamento regionale Antifascista.

