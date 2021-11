(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 44° ANNIVERSARIO dell’omicidio di BENEDETTO PETRONE

DOMENICA LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA DI FIORI

Domenica 28 novembre, alle ore 10, in occasione del 44° anniversario dell’omicidio di Benedetto Petrone, l’amministrazione comunale ricorderà il giovane militante comunista ucciso da una squadraccia fascista con la deposizione di una corona di fiori in via Benedetto Petrone e, a seguire, di un’altra presso la lapide in piazza Libertà.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Antonio Decaro, i familiari di Benedetto Petrone e i rappresentanti del Comitato XXVIII Novembre.

