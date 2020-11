Il comportamento di Pechino nei confronti dell’Australia mostra cosa succede quando si dipende da un Governo come quello attuale in Cina

(AGENPARL) – Roma, 19 novembre 2020 – Il comportamento di Pechino nei confronti dell’Australia mostra cosa succede quando si è dipendenti da un governo come quello attuale in Cina. Ricorda i film polizieschi di seconda categoria.

La Cina sta dando una lezione dopo l’altra sulla scena politica mondiale.

A Hong Kong, la leadership intorno a Xi Jinping sta dimostrando che i trattati internazionali non valgono più la carta su cui un tempo erano stati solennemente fissati.

Per quanto riguarda le minoranze etniche all’interno della Cina, ad esempio gli uiguri, la leadership sta perseguendo una politica di assimilazione che non lascia spazio ad alcun tipo di autonomia.

E anche a livello internazionale Xi Jinping agisce secondo il motto: “Sia fatta la mia volontà! Una delle vittime della politica di potere cinese è l’Australia. Il paese è ricco di materie prime, che da tempo vive bene grazie all’esportazione. E poiché la ripresa economica della Cina è accompagnata da una crescente domanda di materie prime, si sono sviluppati stretti legami economici, ma questi hanno portato a dipendenze.

Esportazioni solo se ben educati

Ed è già evidente che un regime che “ticchetta” come quello attuale in Cina è in grado di sfruttare le dipendenze in modo mirato. Questo non è né nuovo né riprovevole di per sé. Ma nel caso di Xi Jinping degenera in un aperto ricatto di presunti “partner”.

All’Australia, per esempio, si dice che le sue esportazioni sono naturalmente benvenute, ma solo se Canberra mostra una buona condotta politica in cambio. Una tale procedura è familiare nei film polizieschi di seconda categoria. C’è solo una differenza: lì, alla fine, il buono di solito vince.

“Sotto Xi Jinping, la Cina ha fatto enormi passi avanti nei mercati energetici globali, in gran parte grazie all’assertiva iniziativa Belt and Road di Pechino annunciata nel 2013.

Questo programma di sviluppo delle infrastrutture globali prevede investimenti cinesi in circa 70 paesi e organizzazioni internazionali”.

L ‘”influenza energetica” è leggermente diversa da “fornitore di energia”. Una delle azioni intraprese recentemente dalla Cina è stata quella di fermare le importazioni di carbone dall’Australia. Questa è “influenza”, ma solo come consumatore dominante. Questo è un tentativo della Cina di punire l’Australia per una politica specifica. Tutto ciò espone la vulnerabilità dell’Australia al ricatto, qualcosa che i suoi cittadini e il governo probabilmente cercheranno di evitare in futuro apportando vari adattamenti.

Tutto ciò dimostra il valore di avere una raccolta diversificata di alleati.

La Belt and Road Initiative (BRI) all’estero rappresenta una minaccia diretta al raggiungimento degli obiettivi globali in materia di cambiamento climatico e di emissioni di gas serra … … l’iniziativa RBI può essere vista come una soluzione alternativa per la Cina per continuare a parlare di pulizia, aumentare le emissioni, mentre agisce e si arricchisce sporcando l’aria in altri paesi.

Paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e quelli in Europa essenzialmente “esportano” il loro inquinamento facendo produrre cose in Cina. Il modo in cui la Cina “esporterà” l’inquinamento in altri paesi tramite lavori di delocalizzazione solleva la questione di “chi inquina più della Cina”. L’unico candidato realistico è l’India. I due non vanno d’accordo, se qualcuno l’ha notato. I paesi lungo il confine con la Cina, tra cui Pakistan, Russia, India, Kazakistan e Bangladesh tendono a essere incuranti dell’inquinamento, tuttavia alcuni, se non la maggior parte, si trovano in uno stato di conflitto con la Cina. Forse stiamo parlando dell’Africa.

Realisticamente, una delle esportazioni più desiderabili verso i paesi del terzo mondo in uscita dalla Cina sono i pannelli solari. Questo potrebbe essere “influente”, tuttavia i panel tendono a ridurre le dipendenze di tutti i tipi, riducendo in definitiva l’influenza di chiunque su governi o società straniere.