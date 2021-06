(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Newsletter dell’Università di Milano-Bicocca

numero 6 | Giugno

IN EVIDENZA

Al via i lavori del nuovo edificio Logos

Nel giorno della posa della prima pietra del nuovo edificio U10-Logos, Milano-Bicocca presenta i nuovi nomi di tutti gli edifici del Campus

Ictus emorragico e trauma cranico, le terapie guidate dal monitoraggio ICP migliorano i risultati nei pazienti gravi

Pubblicato da “The Lancet Neurology” lo studio dell’Università di Milano-Bicocca sulle persone ricoverate in 146 unità di terapia intensiva di tutto il mondo

Lab Data Challenges, la sfida che proietta gli studenti nel mondo del lavoro

Divisi in due team, i laureandi del corso di laurea magistrale in Scienze statistiche ed economiche hanno elaborato previsioni di consumo energetico utilizzando i big data

SPECIALE

Eriksen salvato dalla tempestività. Questa volta è andata bene

Arresto cardiaco e morte improvvisa, capita più spesso di quanto si immagini. L’importanza della prevenzione e le nuove possibilità offerte dalla tecnologia.

La conoscenza come valore su cui fondare un’Italia responsabile e sostenibile

Il contributo di Stefano Moriggi al dibattito con giornalisti, rappresentanti istituzionali e dirigenti d’impresa promosso da Centromarca e Corriere della Sera

Pronti a partire? Come cambia il turismo post Covid

«La scommessa vincente sarà scoprire le bellezze culturali e naturali, a pochi passi da casa». Intervista al sociologo del turismo, Ezio Marra

VIDEO NEWS

Uno sguardo nuovo – #LogosBicocca

Università, linee guida per una mobilità sostenibile dopo la pandemia

Milano-Bicocca riparte dallo sport universitario

Registrazione al Tribunale di Milano numero 212 del 6/6/2014

© Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, Italy

Università di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126 milano Milano, Italia

🔊 Listen to this