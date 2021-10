(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 IL COMMISSARIO MASCHERPA TORNA

A LUCCACOMICS&GAMES 2021

CON IL QUARTO LIBRO + GDR

Torna “a riveder le stelle” alla 55^ edizione di Luccacomics&games, in programma nella città toscana dal 29 ottobre al 1° novembre 2021, anche Il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel della Polizia di Stato, curata ed edita dalla rivista ufficiale dell’istituzione, Poliziamoderna, scritta da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog.

Come da tradizione consolidata da tre anni a questa parte e grazie alla collaborazione della Questura di Lucca, il quarto volume della serie di Mascherpa – dal titolo Onorata Sanità – verrà lanciato in occasione dell’inaugurazione della kermesse lucchese e in omaggio alla ripresa della partecipazione in presenza avverrà in modalità ludica, cioè attraverso un gioco di ruolo legato alla trama del libro, il GDR Onorata sanità, al quale potranno partecipare tutti i visitatori.

