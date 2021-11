(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 Comunicato stampa del 15 novembre 2021

Il Comando di Polizia Locale ha in dotazione una nuova autovettura.

Nei giorni scorsi, è stata consegnata al Comando di Polizia Locale della Città di Parabiago, una nuova autovettura di servizio: una Toyota Corolla SW Hybrid, veicolo acquistato con l’impegno economico del Comune di Parabiago e il parziale cofinanziamento di Regione Lombardia.

“La nuova vettura permetterà al Comando di agire in maggior sicurezza durante le operazioni -dichiara l’Assessore Barbara Benedettelli- In nostri agenti, infatti, sono sempre più coinvolti in azioni di controllo, a volte anche rischiosi. Aver potuto dotare il Comando di un veicolo dotato di protezioni e strumenti idonei ad intervenire, è sicuramente un ulteriore passo avanti in tema di sicurezza.”.

Il veicolo, un’autovettura di 1800cc di cilindrata, è full-hybrid, ovvero concepito secondo le più moderne concezioni motoristiche che mirano all’abbattimento delle immissioni inquinanti nell’aria e all’ottimizzazione dei consumi di carburante, è dotato di cambio automatico e allestito, in ottemperanza alle normative regionali in materia, di tutte le strumentazioni necessarie per lo svolgimento dei vari servizi d’istituto, non solo luminose e sonore. L’autovettura è dotata, infatti, anche di una cella di sicurezza realizzata in policarbonato trasparente e antisfondamento, ubicata nel sedile posteriore e adibita al trasporto di eventuali soggetti fermati o sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Questa cella ha la funzionalità di garantire la separazione dai sedili anteriori, occupati dagli agenti di Polizia Locale.

