(AGENPARL) – Roma, 01 dicembre 2021 – ll CEO di Moderna, Stephane Bancel, ha sostenuto che ci vorranno mesi per sviluppare ed erogare un vaccino fattibile che colpisca specificamente la variante del coronavirus omicron che è stata rilevata per la prima volta in Africa meridionale la scorsa settimana.

Tuttavia, una dose più elevata del colpo di richiamo dell’azienda potrebbe essere disponibile per il grande pubblico molto prima.

“La dose più alta potrebbe essere fatta subito, ma ci vorranno mesi prima che la variante specifica per omicron sia pronta per la spedizione in enormi quantità”, ha detto Bancel a Squawk Box della CNBC lunedì.

“Potremmo decidere da un lato di somministrare una dose più elevata dell’attuale vaccino in tutto il mondo per proteggere le persone, forse le persone ad altissimo rischio, gli immunocompromessi e gli anziani dovrebbero aver bisogno di una quarta dose”, ha affermato.

Nel frattempo, il CEO di Pfizer Albert Bourla ha dichiarato alla stessa rete che l’impatto dell’omicron sul vaccino a due dosi dell’azienda resta da vedere.

“Non credo che il risultato sarà che i vaccini non proteggono”, ha detto lunedì. “Penso che il risultato potrebbe essere, cosa che ancora non sappiamo, i vaccini proteggono meno”.

Bourla ha confermato che Pfizer ha iniziato a lavorare alla produzione di un nuovo vaccino, nel caso in cui ne servisse uno in futuro.

“Abbiamo chiarito più volte che saremmo stati in grado di avere il vaccino in meno di cento giorni”, ha detto.

Più di 30 mutazioni

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato nel fine settimana che la variante dell’omicron ha più di trenta mutazioni sulla proteina spike che si lega alle cellule umane. In passato è stato dimostrato che tali mutazioni sono associate a tassi di trasmissione più elevati e a una protezione anticorpale potenzialmente ridotta.

“La probabilità di una potenziale ulteriore diffusione dell’omicron a livello globale è alta”, ha affermato domenica l’OMS in un brief tecnico preliminare .

“Omicron ha un numero senza precedenti di mutazioni spike, alcune delle quali preoccupano per il loro potenziale impatto sulla traiettoria della pandemia”, secondo il brief tecnico. “Se si verifica un’altra grande ondata di COVID-19 guidata da omicron, le conseguenze potrebbero essere gravi”.

L’urgenza della Casa Bianca

Nel frattempo, lunedì il presidente Joe Biden ha confermato che sta ordinando alle agenzie federali di prepararsi a muoversi il più rapidamente possibile per approvare ulteriori vaccini o richiami che colpiscono la variante dell’omicron.

“In primo luogo, questa variante è motivo di preoccupazione, non motivo di panico”, ha detto in un discorso alla Casa Bianca.

“Abbiamo il miglior vaccino al mondo. Le migliori medicine, i migliori scienziati e impariamo di più ogni singolo giorno”, ha detto Biden. “E combatteremo questa variante con azioni e velocità scientifiche e consapevoli. Non caos e confusione”.

Il presidente aveva già annunciato che gli Stati Uniti limiteranno i viaggiatori da Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambico e Malawi.

“Mentre abbiamo detto che le restrizioni di viaggio possono rallentare la velocità di omicron, non possono impedirlo. Ecco cosa fa: ci dà tempo”, ha detto Biden.