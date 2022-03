(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Con il “Laboratorio del Carnevale in Maschera” domenica 6 marzo Piazza Europa si veste a festa coinvolgendo una ventina di classi delle scuole del circondario e diversi gruppi del territorio. Premi ai travestimenti più originali e a tutte le classi partecipanti

Maschere, lancio di coriandoli e caramelle, truccabimbi e giocolieri: nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19, domenica 6 marzo la piazza Europa di Villa Verucchio si vestirà a festa con “Il Laboratorio del Carnevale in maschera”.

L’evento, organizzato da Gm Eventi e patrocinato dal Comune di Verucchio, prenderà il via alle 14.30 e vedrà il coinvolgimento delle scuole del circondario e di diversi gruppi del territorio.

Saranno due i carri scenografici presenti e fermi in piazza, mentre i gruppi travestiti distribuiranno caramelle per tutti. Inoltre verrà organizzato un laboratorio curato dal locale Museo Civico Archeologico cui hanno aderito una ventina di classi degli istituti scolastici.

Tantissimi anche i gruppi mascherati che hanno annunciato la loro presenza, da Verucchio, Novafeltria, Santarcangelo e Rimini per far divertire i presenti.

La classe più originale verrà premiata con una gita e un laboratorio al Museo Archeologico mentre tutte le classi partecipanti riceveranno un buono spesa per materiale didattico. I gruppi concorreranno invece ai premi per la maschera più originale, che saranno buoni spesa messi a disposizione dai negozianti della zona.

L’immancabile merenda per tutti a pane e nutella sarà infine offerta dalla locale sezione dell’Avis.

“L’appuntamento di domenica vuole essere un primo graduale ritorno alla normalità, in attesa di poter tornare a festeggiare in futuro il Carnevale con una vera e propria parata dei carri per le vie del paese e nelle piazze. Un segnale di speranza che abbiamo voluto lanciare ai nostri ragazzi attraverso un momento di svago in un periodo terribile segnato dalla pandemia e ora anche dalla tragedia della guerra in Ucraina” commenta l’amministrazione comunale.