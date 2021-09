(AGENPARL) – Roma, 11 settembre 2021 – Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica si recherà in Iran sabato per incontrare il vicepresidente del paese e il capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran il giorno successivo, ha affermato l’ambasciatore iraniano presso l’organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite.

La visita del direttore generale Rafael Grossi sarà la prima da quando il presidente Ebrahim Raisi si è insediato in Iran ad agosto. Raisi guida un’amministrazione conservatrice antiamericana.

“@rafaelmgrossi si recherà a Teheran questo pomeriggio. Domani incontrerà il vicepresidente e il capo dell’AEOI. Le due parti rilasceranno una dichiarazione congiunta”, ha twittato sabato l’inviato iraniano a Vienna, Kazem Gharibabadi.

Grossi dovrebbe discutere questioni come le ispezioni nucleari e la cooperazione reciproca con alti funzionari iraniani durante la visita.

L’AIEA ha il compito di verificare gli impegni dell’Iran nell’ambito del suo accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali. Ma l’Iran ha limitato le sue ispezioni, arricchendo l’uranio al 60 per cento di purezza, che è vicino al grado di armi nucleari.

Diversi alti funzionari del governo iraniano avevano affermato che Grossi stava apportando gli ultimi aggiustamenti per visitare l’Iran durante il fine settimana.

La visita di Grossi è stata organizzata poiché l’AIEA prevede di tenere una riunione regolare del consiglio a Vienna da lunedì che potrebbe portare a una risoluzione contro le attività nucleari dell’Iran.

La visita è vista da molti come l’Iran che desidera mostrare la sua volontà di cooperare nel tentativo di alleviare l’opposizione di alcuni paesi nei confronti dell’Iran durante la riunione del consiglio.

“È chiaro che è necessaria una risposta forte” al consiglio dell’AIEA, ha detto una fonte, aggiungendo che l’Iran non si è impegnato in modo costruttivo con il cane da guardia nucleare.

Grossi ha visitato Teheran a febbraio durante l’amministrazione del predecessore di Raisi, il presidente Hassan Rouhani.

In base al patto del 2015 stipulato con sei grandi potenze – Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti – l’Iran ha accettato di frenare le sue attività nucleari in cambio della revoca delle sanzioni.

Ma il predecessore del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Donald Trump, ha criticato l’accordo come imperfetto e ha tirato fuori gli Stati Uniti nel maggio 2018. L’Iran ha contrastato la mossa degli Stati Uniti aumentando le sue attività nucleari oltre i limiti fissati nell’accordo.