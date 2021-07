(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, appresa la notizia della tragica scomparsa dell’Assistente della Polizia Stradale Marino Terrezza, investito da un furgone questa mattina, a Posada nel nuorese, lungo la strada statale 131, accompagnato dal Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali Daniela Stradiotto si è recato presso il Distaccamento di Siniscola, ove la vittima prestava servizio, per esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari e ai colleghi della vittima.

Il poliziotto, in servizio, stava prestando soccorso ad un’autovettura rimasta in panne sulla carreggiata quando è sopraggiunto un veicolo a forte velocità che lo ha travolto.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, Marino Terrazza è deceduto sul posto.

Il poliziotto, trentaseienne, lascia la compagna ed il figlio di soli 5 anni.

Roma, 28 luglio 2021

