Il calo della sterlina e dollaro, l’ascesa del rublo, il mancato default della Russia, il Nasdaq -30% rispetto a novembre e tanto altro…

(AGENPARL) – Roma, 12 maggio 2022 – Mentre gli analisti economici globali stanno dimostrando tutta la loro inutilità nell’illustrare gli scenari futuri, la Politica tace di fronte alle grandi sfide (concrete): inflazione, diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, crisi economica (leggasi stagflazione) e il mancato default della Russia a causa delle sanzioni.

Aveva suscitato grande stupore e perplessità la notizia pubblicata dalla Reuters il 20 aprile 2022 secondo «Il comitato per le determinazioni afferma che la Russia è in potenziale default sul debito sovrano» secondo il quale «anche la Russia è ora ufficialmente in potenziale “default”, ossia in stato di insolvenza, secondo il Credit Derivatives Determinations Committee (Cddc), organismo britannico che regola i termini internazionali di gestione dei crediti sui derivati. L’agenzia internazionale si era espressa in questo senso già l’11 aprile nei confronti delle Ferrovie statali russe, Russian Railways. E ora il verdetto “default” arriva dal Cddc anche per la Federazione Russa, dopo il voto a favore dei 14 istituti membri».

Neanche a distanza di un mese, e cioè giovedì 12 maggio Bloomberg pubblica un articolo dal titolo «Il calo della sterlina alla parità con il dollaro è un rischio crescente» secondo il quale «I commercianti temono che l’inflazione elevata e la debole crescita economica renderanno impossibile impedire alla valuta britannica di scendere ulteriormente».

Chiosa il giornalista di Bloomberg affermando che «I politici britannici hanno una relazione complicata con la sterlina, che ha una relazione complicata con il dollaro USA. Le crisi valutarie – quando i governi hanno cercato senza successo di difendere la sterlina dal dollaro – sono costate ad Harold Wilson e John Major le loro cariche di premier e una volta sembravano addirittura porre fine alla carriera politica di Winston Churchill. Ora, la nozione di parità con il dollaro è apertamente discussa dopo che la sterlina ha registrato l’ennesimo scossone, mentre il governo di Boris Johnson è alle prese con una crisi del costo della vita».

«Alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì, la sterlina si attestava a 1,2251$, un minimo che non si vedeva da maggio 2020, quando si avvertivano ancora i primi shock della pandemia. Dal minimo storico nel 1985, la sterlina è scesa al di sotto di questo livello solo durante la crisi politica sulla Brexit e durante i primi giorni della pandemia», scrive Bloomberg.

«Questi incidenti erano incentrati su una radicale incertezza sui rischi che i mercati hanno difficoltà a misurare. Questa volta, la crisi di fiducia è guidata semplicemente dalla questione centrale dei mercati valutari: i trader temono che l’inflazione elevata e la debole crescita economica rendano impossibile sostenere ulteriormente la sterlina. E, come per l’incidente di Bernard Ingham nel 1985, anche le parole di politici e banchieri centrali saranno critiche» sottolinea Bloomberg.

«Questa volta, sono le parole misurate della banca centrale che hanno scatenato la corsa alla sterlina. La previsione audace della Banca d’Inghilterra la scorsa settimana secondo cui il tasso di inflazione stava andando al di sopra del 10% mentre l’economia è diretta verso la recessione è stata definita un “momento Volcker”. Come Volcker alla Fed circa 40 anni fa, la BOE stava ammettendo che l’inflazione era fuori controllo e dichiarava la sua intenzione di infliggere una recessione all’economia per riportarla sotto controllo» riporta Bloomberg.

«Il problema è che la grande dichiarazione di BOE ha avuto l’effetto esattamente opposto dell’originale Volcker Moment. Per citare Marc Chandler, chief market strategist di Bannockburn Global Forex a New York, “Il momento di Volcker della BOE ha schiacciato la sterlina. Devi stare attento a ciò che desideri. Dicono che le banche centrali aumentino i tassi fino a quando qualcosa non si rompe e la Banca d’Inghilterra dice che qualcosa si romperà: l’economia”» puntualizza Bloomberg.

«Il messaggio che il mercato ha preso è che la BOE non sarà in grado di aumentare i tassi molte altre volte, mentre negli Stati Uniti la Fed è ancora fedele all’idea di poter aumentare i tassi durante tutto l’anno senza uccidere il mercato del lavoro. Il mercato obbligazionario mostra che i trader sono inclini a credere alla Fed, ma non alla BOE. I gilt britannici (i titoli) di solito offrono un rendimento maggiore rispetto ai Treasury statunitensi. Questo aiuta a proteggere la sterlina rendendo i depositi britannici più attraenti. Ma dal referendum sulla Brexit, i rendimenti dei gilt sono stati regolarmente scambiati al di sotto dei loro equivalenti statunitensi. Questo indebolisce la sterlina».

Di solito è buona politica incolpare gli stranieri in momenti come questo. Harold Wilson ha accusato la svalutazione del 1968, quando era ancora in vigore l’era di Bretton Woods del dollaro legato all’oro, agli “Gnomi di Zurigo”. Il gestore di hedge fund ungherese George Soros si è preso la colpa per il crollo della sterlina il “Mercoledì nero” nel 1992 dopo aver scommesso con successo che la BOE non poteva aumentare i tassi abbastanza in alto da mantenere il suo ancoraggio al marco.

Fin qui la questione che riguarda ‘la Britannia’…

Il rublo russo è diventato la migliore valuta mondiale dall’inizio dell’anno, davanti al real brasiliano in classifica. Lo ha riferito Bloomberg giovedì.

«I controlli sui capitali imposti dalla Russia hanno trasformato il rublo nella migliore valuta del mondo quest’anno. Dall’inizio di questo periodo, il rublo si è apprezzato dell’11% rispetto al dollaro, che è superiore al 9% raggiunto dal real brasiliano. Così il rublo è diventato il leader tra le 31 principali valute seguite da Bloomberg.

Bloomberg sottolinea che il rafforzamento della valuta nazionale russa è stato possibile grazie a una serie di misure adottate dal governo: la Russia ha introdotto controlli sui capitali, obbligato gli esportatori a vendere valuta estera e trasferito in rubli i pagamenti per le esportazioni di gas ai paesi ostili. Allo stesso tempo, alcuni esperti citati da Bloomberg non sono sicuri dell’affidabilità del rafforzamento del rublo e che il suo valore di cambio corrisponda a quello reale.

Tuttavia, come osserva l’agenzia, è degno di nota il rafforzamento del rublo sullo sfondo di un’operazione militare speciale, poiché numerosi altri paesi che hanno anche cercato di controllare il movimento dei capitali non sono riusciti a ottenere un risultato simile. «Quindi, la lira turca e il peso argentino non sono ancora in grado di riprendersi dalla caduta», afferma Bloomberg.

In precedenza è stato riferito che la valuta russa a maggio potrebbe rafforzarsi fino a 60 rubli rispetto al dollaro USA. Questa opinione è stata espressa dallo stratega per i mercati delle valute e dei tassi di interesse di SberCIB Investment Research Yuri Popov.

«Il rublo sarà in grado di stabilizzarsi intorno a 60 per livello di $ 1 entro la fine del secondo trimestre del 2022. Allo stesso tempo, l’indebolimento della valuta russa è previsto in un secondo momento, poiché è probabile che le importazioni crescano e le esportazioni diminuiranno a causa a possibili restrizioni delle sanzioni», ha detto Popov. Secondo le sue stime, dalla fine del secondo trimestre del 2022, il rublo si indebolirà gradualmente a 75 rubli per $ 1 entro la fine dell’anno.

Veniamo ora alla situazione negli USA.

Ad aprile è diventato ancora più difficile per le famiglie americane mettere l’acquisto di generi alimentari.

I prezzi dei generi alimentari sono aumentati di 9,4 rispetto ad un anno prima, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro resi pubblichi mercoledì.

È il tasso di inflazione più veloce per i generi alimentari registrato dal 1981. I prezzi nei negozi di alimentari sono aumentati ancora di più, il 10,8%.

L’inflazione ora non solo sta raggiungendo livelli elevati, ma si sta estendendo come fenomeno economico, perché anche il tavolo della cucina stesso è diventato più costoso. I prezzi per la categoria dei mobili “soggiorno, cucina e sala da pranzo” sono aumentati del 14,9% rispetto a un anno fa.

Nella trasmissione di mercoledì di “Andrea Mitchell Reports” di MSNBC, la senatrice Maggie Hassan (D-NH) ha affermato che «a maggioranza forte, gli americani pensano che dovremmo concentrarci sull’inflazione e sull’economia in questo momento».

Da sottolineare che gli USA stanno affrontando la grave carenza di latte artificiale in tutto il paese che sta provocando il panico tra le madri, per le quali il latte artificiale è un integratore o un sostituto necessario del latte materno.

Il New York Times ha pubblicato martedì: «Una carenza di formule per bambini lascia genitori disperati in cerca di cibo». Un titolo una volta impossibile in America.

Biden spokeswoman: "I don't know, I can find out [laughs]"

A questa situazione ‘si aggiungono’ alcune notizie che meritano di essere seguite.

La prima è quella che riguarda una banca di Wall Street e alcuni dei più grandi gestori di denaro del mondo che rischiano di perdere centinaia di milioni di euro nella crisi che ha scosso il mondo immobiliare tedesco.

Circa 7,5 miliardi di euro (7,9 miliardi di dollari) di debito detenuto in parte da Schroders Plc , Pacific Investment Management Co LLC , Morgan Stanley e BlackRock Inc. sono in bilico dopo una serie di sviluppi drammatici strappati al proprietario tedesco Adler Group SA e alla rete di società immobiliari interconnesse.

Negli ultimi anni Adler è passata da una società immobiliare poco conosciuta a diventare uno dei più grandi proprietari terrieri della Germania, finanziato dalla finanza globale, desideroso di capitalizzare i rendimenti più elevati offerti dalla società immobiliare. Ma le sue obbligazioni hanno iniziato a scivolare la scorsa estate e ora la società deve affrontare una crisi di finanziamento, proprio mentre l’era del denaro facile volge al termine, lasciando coloro che avevano scommesso sui 4,5 miliardi di euro di banconote dell’azienda subendo pesanti perdite.

«Adler è sempre stato un gioco di leva sul settore residenziale tedesco, che è per sua natura ciclico», ha affermato Ash Nadershahi, gestore di portafoglio presso Three Bridge Capital, una società di gestione degli investimenti con sede a New York. «Ci sono bombe a orologeria in tutti questi portafogli».

La seconda riguarda la Commissione europea che starebbe considerando di prendere in prestito miliardi di dollari – che non ha – per darli all’Ucraina.

Per sostenere l’economia in crisi dell’Ucraina, l’UE sta ora valutando la possibilità di prendere in prestito fino a miliardi di dollari con il preciso scopo di consegnarlo alla nazione invasa.

Tale proposta – che secondo quanto riferito dovrebbe essere presentata intorno al 18 maggio – è stata criticata da un certo numero di persone all’interno dell’Unione.

Secondo tre diplomatici che erano in contatto con POLITICO , la Commissione europea starebbe valutando di prendere in prestito fino a 15 miliardi di dollari da consegnare all’Ucraina.

A tal fine, la Commissione europea sembra stia pianificando di utilizzare un sistema di prestito simile a quello che ha consentito all’Unione di contrarre prestiti durante la pandemia di Coronavirus, a cui apparentemente sperano vengano aggiunti dei pacchetti di aiuti come Giappone e Regno Unito.

Tuttavia, un eurodeputato ha avvertito che una tale mossa potrebbe infrangere un principio centrale di uno dei trattati istitutivi dell’Unione europea e ha esortato la commissione a esplorare altre opzioni per aiutare i cittadini sia dell’Europa che dell’Ucraina.

La proposta dell’UE viola probabilmente la clausola di assenza di debiti dell’articolo 311 del TFUE e si aggiungerà semplicemente agli importi già alle stelle del debito che le generazioni future dovranno gravare.

Mentre il piano della Commissione europea di prendere in prestito denaro da consegnare all’Ucraina sarà senza dubbio controverso in Europa, l’importo che l’UE sta cercando di ottenere in prestiti impallidisce rispetto alle decine di miliardi che gli Stati Uniti stanno inviando all’Ucraina.

I Democratici statunitensi hanno già mosso i primi passi nel processo di invio di 40 miliardi di dollari in Ucraina, approvando martedì il massiccio pacchetto di aiuti finanziari attraverso la Camera dei Rappresentanti.

La decisione arriva in un momento di rapida inflazione negli Stati Uniti, con un sondaggio della CNN che rileva che i timori che circondano l’economia sono in cima alla lista delle preoccupazioni che gli americani hanno attualmente.

Nonostante ciò, le legislature a maggioranza democratica degli Stati Uniti sembrano destinate a promuovere anche un pacchetto di spesa da 20 miliardi di dollari per i finanziamenti relativi al COVID-19.

«Penso che le nostre politiche aiutino» ha detto martedì il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in merito ai problemi legati all’inflazione che devono affrontare gli Stati Uniti.

Infine, il Nasdaq Composite è sceso del 3,18% e il Dow Jones Industrial Average dell’1%. Per contestualizzare, il Nasdaq è ora in calo di quasi il 30% rispetto al massimo di novembre. Per l’attuale durata della presidenza Biden, il Nasdaq è in calo di circa il 13 per cento.

Molti economisti temono che il doppio shock della pandemia e della crisi in Ucraina renda molto più difficile la ripresa. Affermano che si assiste a un aumento dell’inflazione insieme a una crescita lenta.

Forse invece di parlare di una crescita lenta (e mi riferisco anche all’Italia) e di atterraggi morbidi, dovrebbero spiegare a tutti quando atterreremo, perché finora tutto ciò che stiamo facendo ed assistendo è cadere, rendendoci più poveri, meno sicuri e certamente meno liberi.

In sintesi avremo meno pane e più bugie?

Il calo della sterlina e dollaro, l’ascesa del rublo, il mancato default della Russia, il Nasdaq -30% rispetto a novembre e tanto altro…

Biden spokeswoman: "I don't know, I can find out [laughs]"

D’altronde i tempi difficili creano uomini forti, gli uomini forti creano tempi facili. I tempi facili creano uomini deboli, gli uomini deboli creano tempi difficili…

Ah a saperlo…