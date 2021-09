(AGENPARL) – Roma, 05 settembre 2021 – Il Brasile sospende 12 milioni di dosi del vaccino cinese Sinovac.

Il 4 settembre il regolatore sanitario brasiliano ha sospeso l’uso di oltre 12 milioni di dosi di vaccini di fabbricazione cinese per la produzione in uno stabilimento non autorizzato, secondo una dichiarazione ufficiale.

Le autorità hanno affermato che il divieto è “una misura precauzionale” per prevenire “un possibile rischio imminente”.

“L’unità di produzione … non è stata ispezionata e non è stata approvata dall’Anvisa nell’autorizzazione all’uso di emergenza del suddetto vaccino”, ha affermato sabato l’autorità federale di regolamentazione sanitaria Anvisa.

L’Anvisa ha stabilito questo sabato (4/9) l’interdizione precauzionale dei lotti di vaccino CoronaVac, vietando la distribuzione e l’utilizzo di lotti nello stabilimento non approvati nell’Autorizzazione all’Uso d’Emergenza (AUE).

In una riunione iniziata alle ore 16:00 del 3 settembre 2021 (venerdì) e, successivamente, tramite lettera inviata alle ore 20:44 dello stesso giorno , l’Agenzia è stata informata dall’Istituto Butantan che il partner Sinovac , produttore del vaccino CoronaVac inviato in Brasile su 25 lotti di presentazione in fiale ( dose singola e due dosi), per un totale di 12.113.934 dosi. L’unità produttiva responsabile del riempimento non è stata ispezionata e non è stata approvata dall’Anvisa nell’Autorizzazione all’Uso d’Emergenza del suddetto vaccino. L’Istituto ha anche riferito che altri 17 lotti, per un totale di 9 milioni di dosi, anch’essi imbottigliati in un luogo non ispezionato dall’Agenzia, sono in fase di invio e rilascio in Brasile.

La decisione dell’Anvisa

In questi termini, il vaccino confezionato in un luogo non approvato dall’AUE si configura come un prodotto non regolamentato da Anvisa.

Pertanto, è essenziale che l’Agenzia agisca per mitigare un possibile rischio per la salute. Questa azione avverrà attraverso la pubblicazione di due Risoluzioni (RE), sempre questo sabato (4/9), in una Edizione Extra della Gazzetta Ufficiale (DOU):

– Delibera (RE) di interdizione cautelare che vieta la distribuzione e l’utilizzo dei lotti imbottigliati nell’impianto non approvato dall’AUE; e

– Delibera (RE) che determina il divieto di distribuzione dei lotti non ancora distribuiti.

Elenco dei lotti interessati

Lotti già distribuiti (12.113.934 dosi):

IB: 20207101H, 20207102H, 20207103H, 20207104H, 20208108H, 20208109H, 20208110H, 20208111H, 20208112H, 20208113H, 20208114H, 20208115H, 20208116H e L202106038.

SES/SP: J202106025, J202106029, J202106030, J202106031, J202106032, J202106033, H202106042, H202106043, H202106044, J202106039, L202106048.

Lotti in fase di invio e rilascio in Brasile (9 milioni di dosi):

IB: 20208116H, 20208117H, 20208125H, 20208126H, 20208127H, 20208128H, 20208129H, 20208168H, 20208169H, 20208170H, 202081701K, 20208130H, 20208131H, 20208134H, 20208132H, 20208132H,

Buone pratiche di fabbricazione

Anvisa ha valutato tutta la documentazione presentata dall’Istituto Butantan, consultato banche dati internazionali alla ricerca di informazioni sulle condizioni di Good Manufacturing Practices (GMP) dell’azienda incaricata del riempimento di questi lotti e finora non ha riscontrato alcun rapporto di ispezione rilasciato da altre autorità di riferimento , come il PIC/S ( Pharmaceutical Inspection Cooperative Scheme ) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), o emessi dall’Agenzia stessa.

Considerata l’irregolarità rilevata, sommata alle caratteristiche del prodotto e alla complessità del processo di fabbricazione, poiché i vaccini sono prodotti sterili ( iniettabili), e devono essere fabbricati in condizioni rigorosamente asettiche, nonché la scarsa conoscenza da parte di Anvisa della conformità con il GMP by dell’azienda, è necessario adottare una misura precauzionale per evitare di esporre la popolazione a possibili rischi imminenti.

Autorizzazione all’uso di emergenza

L’Autorizzazione all’Uso d’ Emergenza del vaccino CoronaVac , approvata dal Collegio dei Revisori dell’Anvisa il 17 gennaio 2021, contiene i seguenti termini nella Votazione N. 10/2021/SEI/DIRE2/ANVISA del dirigente segnalante:

” … Io mi esprimo per l’ approvazione di eventuali nuove richieste per casi di emergenza negli stampi approvato così lontano, che è, i vaccini importati ready-made da Sinovac, o la maggior parte del formulato e sterili vaccino , viene importato dalla Sinovac per il confezionamento e l’imballaggio presso l’Istituto Butantan. Tuttavia, eventuali modifiche a queste impostazioni devono essere oggetto di una nuova analisi da parte delle aree tecniche di Anvisa ».

Cosa sono le misure precauzionali

Le misure precauzionali non sono decisioni di condanna punitiva, ma misure sanitarie per prevenire l’esposizione al consumo e l’uso di prodotti irregolari o sospetti.

La misura cautelare è anche un atto cautelare che mira a tutelare la salute della popolazione, essendo adottato in caso di imminente rischio per la salute, senza la preventiva manifestazione dell’interessato, in base ai termini della Legge 6.437, del 20 agosto 1977, essendo applicabile per l’azione ispettiva di interdizione cautelare.

L’interdizione cautelare come atto della misura cautelare si applica ai casi “in cui i segni di alterazione o adulterazione del prodotto sono flagranti, nel qual caso l’interdizione avrà natura preventiva o ingiuntiva”. Tale provvedimento ha una durata di 90 giorni, ai sensi dell’art. 23, § 4, della legge 20 agosto 1977, n. 6.437.

Durante questo periodo, Anvisa lavorerà per valutare le condizioni delle Buone Pratiche di Fabbricazione dello stabilimento di produzione non approvato, il potenziale impatto di questo cambio di sede sui requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini e il possibile impatto per le persone che sono state vaccinate con quel lotto. Inoltre, saranno avviate trattative con l’Istituto Butantan per la regolarizzazione di questa nuova sede nella catena di produzione dei vaccini con l’Agenzia.

Scopo istituzionale dell’Anvisa , tra le altre attribuzioni, è quello di promuovere e tutelare la salute della popolazione attraverso il controllo sanitario della produzione e vendita di prodotti e servizi soggetti a sorveglianza sanitaria.