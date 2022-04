(AGENPARL) – Roma, 23 aprile 2022 – Il controverso Battaglione Azov ha pubblicato un video che mostra i suoi combattenti a Mariupol, che la Russia afferma di aver “liberato”, clandestinamente con il rifugio dei civili.

Caricato sul canale YouTube del battaglione Azov e condiviso dalla Guardia nazionale ucraina – che incorpora il battaglione – sul suo account Twitter verificato , il video mostra presumibilmente combattenti Azov che distribuiscono rifornimenti ai civili rintanati sotto il complesso siderurgico Azovstal, che rimane sotto il controllo ucraino .

“Vogliamo vedere cieli pacifici, vogliamo respirare aria fresca”, ha detto una donna nel video, pubblicato sabato ma presumibilmente girato giovedì, secondo l’Associated Press.

“Semplicemente non hai idea di cosa significhi per noi semplicemente mangiare, bere del tè zuccherato. Per noi è già la felicità”, ha detto al servizio di telescrivente, che ha osservato che “i contenuti del video non possono essere verificati in modo indipendente”.

Una ragazza nel video ha affermato che lei e la sua famiglia non avevano visto “né il cielo, né il sole” dalla fine di febbraio, con Mariupol che era stata assediata solo poco tempo dopo l’inizio dell’invasione russa.

Як полк «Азов» допомагає цивільним, які знаходяться в підвалах Азовсталі 👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/TkgX1amCaM — НГУ (@ng_ukraine) April 23, 2022

Mariupol si è rivelato un osso duro per le forze russe, nonostante le notizie sulla sua caduta imminente circolassero ormai da settimane.

Nei giorni scorsi i russi hanno affermato che era stato finalmente “liberato”, con il fatto che l’esercito ucraino rimane una minaccia nelle acciaierie fortificate della città portuale che è stato ridotto al minimo e il presidente Vladimir Putin è apparso in video per annullare un assalto pianificato , forse come uno stratagemma – e istruire che dovrebbe invece essere sigillato.

La città è stata un punto di interesse durante tutto il conflitto, in parte a causa del suo status di roccaforte del Battaglione Azov, in precedenza una forza paramilitare non ufficiale con legami neonazisti che i media mainstream non negano , nonostante il licenziamento generale dei russi caratterizzazione della loro “operazione militare speciale” contro un’Ucraina guidata da un presidente ebreo e un primo ministro ebreo come una missione di “de-nazificazione”.

“Non c’è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe e strisciare sottoterra attraverso queste strutture industriali. Blocca [Azovstal] in modo che non passi nemmeno una mosca”, ha detto.

Mariupol è importante anche per la sua posizione strategica sulla mappa, con Mosca che deve portarla sotto il pieno controllo se vuole stabilire un ponte terrestre sicuro tra la Crimea, annessa nel 2014, e il territorio controllato dai separatisti russi nel Donbas e in Russia vero e proprio — un obiettivo fondamentale della guerra .