(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 Lugo, 5 Aprile 2022

Il 7 e 8 aprile lavori sulla rete acquedottistica nel

comune di Lugo

Gli interventi saranno effettuati lungo un tratto di via Piratello, con possibile

abbassamento della pressione dell’acqua dalle 7:30 di giovedì alle 18 di venerdì

nelle zone di via Piratello e traverse comprese tra via Mentana e via B. Brignani.

Utenze preavvisate con sms

A partire dalle ore 7:30 di giovedì 7 aprile e fino alle ore 18 di venerdì 8 aprile Hera

eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica di Lugo lungo la

via Piratello.

A seguito dell’intervento, che avrà l’obiettivo di rendere più resiliente il sistema di

approvvigionamento idrico e di ottimizzare la gestione della risorsa,, soprattutto nelle zone

di via Piratello e traverse potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella

fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta

comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

L’intervento comporterà modifiche della viabilità lungo la via Piratello: il traffico verrà

deviato provenendo da Bagnacavallo in direzione Sant’Agata sul Santerno e i mezzi

potranno girare solo a destra verso via Quarantola o proseguire dritto in via Piratello. La

svolta a sinistra in via Mentana sarà consentita solo effettuando un’inversione di direzione

dalla rotonda di via Piratello all’incrocio con via B. Brignani.

Le utenze interessate dall’intervento che hanno comunicato il proprio numero al momento

della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con

sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti su richiesta: per attivarlo o cambiare i propri

riferimenti, è necessario accedere al sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-

di-interruzione-servizio.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di

urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24,

fognature e depurazione.

