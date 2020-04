IL 30 APRILE ASSEMBLEA DELLE SOCIETà SPORTIVE IN VIDEOCONFERENZA

(AGENPARL) – ORISTANO, ven 24 aprile 2020

L’Assessore allo sport del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda giovedì 30 aprile, alle 17, riunirà in videoconferenza le società sportive oristanesi.

“In vista di un possibile prossimo riavvio delle attività del Paese vogliamo fare il punto della situazione con le società sportive per mettere a punto idee e programmi per la città – spiega l’Assessore Zedda -. A Oristano abbiamo un patrimonio di esperienza in ambito sportivo maturato con gli eventi di Città europea dello sport che vorremmo riuscire a sfruttare per un nuovo inizio del sistema sportivo. Prima dell’inizio dell’emergenza molte società erano già al lavoro sulla programmazione degli eventi per il 2020. La diffusione del virus e il blocco di tutte le attività ha stravolto tutti i piani e oggi è giunto il momento di iniziare a riflettere su cosa si potrebbe ragionevolmente salvare, rinviare o programmate ex novo”.

“Attendiamo l’evolversi positivo della crisi e le disposizioni che a livello nazionale il Governo vorrà stabilire anche per lo sport – prosegue Maria Bonaria Zedda -. Nel frattempo l’incontro in videoconferenza può essere un momento di confronto, stimolo e approccio utile per farci trovare pronti quando il Paese si rimetterà in movimento”.

All’assemblea possono partecipare attraverso la piattaforma di videoconferenza ZOOM (da scaricare al link https://zoom.us/ oppure dalle APP disponibili gratuitamente su Apple Store e su Google play store) i rappresentanti del CONI, delle Federazioni sportive, degli enti di promozione e le società sportive (quelle iscritte e quelle che ancora non lo hanno fatto e nei confronti delle quali è sempre valido l’invito a iscriversi), ma occorre comunicare, anche via mail all’indirizzo <a entro martedì 28 aprile la partecipazione e successivamente avere un contatto con il CED del Comune (tel ) allo scopo di verificare i dettagli tecnici (postazioni, presenza di microfono, webcam o, in alternativa, l’utilizzo dello smartphone).

