ragazzi “Il Paese dei Sogni”

Benevento, 18 maggio 2022 – Domenica 22 maggio prenderà il via la

diciottesima edizione della rassegna di teatro per ragazzi “Il Paese dei Sogni”

organizzata dal Teatro Eidos in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del

Comune di Benevento.

“Oltre alla soddisfazione di poter finalmente fruire nuovamente del Teatro San

Nicola – spiega l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini – si rinnova

uno dei momenti di animazione artistica e teatrale che la città attende con

piacere, grazie anche alla peculiarità di coinvolgere le famiglie, con i loro

piccoli, nel teatro. Di qui il convinto sostegno da parte dell’Assessorato alla

Cultura e di tutta l’Amministrazione Comunale di Benevento. Dopo il lungo

periodo di restrizioni cui tutto il settore teatrale e in particolare quello rivolto ai

bambini è stato sottoposto, ci è sembrato doveroso assicurare, soprattutto a

quella fascia di pubblico che ha subito maggiormente la mancanza di

opportunità di socialità, la possibilità di assistere a spettacoli teatrali creati e

messi in scena appositamente per loro. Spettacoli in grado di trasmettere

messaggi educativi, valori di vita, ma anche gioia e divertimento da

condividere con tutta la famiglia. Grazie, perciò, al Teatro Eidos, realtà

consolidata e di punta del nostro territorio, che negli anni è riuscito a

coinvolgere le nuove generazioni e ad avvicinarle allo straordinario mondo del

teatro”.

“Dopo la lunga e forzata chiusura determinata dalla pandemia – spiegano il

direttore artistico della rassegna, Virginio De Matteo, e il direttore

organizzativo, Mimmo Soricelli – quest’anno abbiamo potuto allestire un ricco

cartellone con spettacoli che accontentano tutti i gusti: dal teatro d’attore al

teatro con tecnica mista, dalla favola classica alla letteratura contemporanea

per bambini. I primi spettacoli saranno rappresentati presso il Teatro San

Nicola di Benevento. Dopo ci sposteremo all’aperto, nella magnifica cornice

della Rocca dei Rettori. Siamo certi, perciò, che anche la diciottesima edizione

de “Il paese dei sogni”, riuscirà a soddisfare le aspettative di quel pubblico

‘esigente’ fatto di ragazzi e famiglie. Infine, un particolare e doveroso

ringraziamento va all’assessore Antonella Tartaglia Polcini che ha voluto

fortemente supportarci nell’onerosa organizzazione di questa edizione”.

Da segnalare, infine, che il disegno di Rosa Plantone, che ha ricevuto il premio

“Colora il tuo spettacolo” della sedicesima edizione, è stato utilizzato per la

campagna pubblicitaria di questa edizione e che il costo del biglietto d’ingresso

è di 7,00 euro.

I biglietti sono acquistabili online collegandosi all’indirizzo Internet

www.teatroeidos.it e direttamente al botteghino del teatro il giorno stesso dello

spettacolo a partire dalle ore 16. Inoltre, è possibile prenotarli telefonando al

Ecco di seguito il programma:

Teatro San Nicola • domenica 22 maggio 2022 – ore 18 • Accademia Perduta –

Cento (FE)

I MUSICANTI DI BREMA

liberamente tratto dall’omonima favola dei Fratelli Grimm

scritto e diretto da Marco Cantori

Teatro San Nicola • domenica 29 maggio 2022 – ore 18 • Teatro del Cerchio –

Parma

IL GATTO E LA VOLPE

(aspettando Mangiafuoco)

liberamente ispirato a “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi

Patrocinio della Fondazione Carlo Collodi

scritto e diretto da Mario Mascitelli

Rocca dei Rettori • domenica 05 giugno 2022 – ore 18 • Teatro Verde – Roma

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

liberamente tratto da “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Hans Christian

Andersen

di Andrea Calabretta e Veronica Olmi – regia di Emanuela La Torre

Rocca dei Rettori • domenica 12 giugno 2022 – ore 18 • Teatro Bertolt Brecht –

Formia (LT)

I RACCONTI DI FERNANDO

