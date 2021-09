(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Il 18 settembre alle ore 10 riaprirà lo svincolo stradale di via

Grimoaldo Re

Benevento, 17 settembre 2021 – Si rende noto che domani, 18 settembre, alle

ore 10 si procederà alla riapertura dello svincolo stradale di via Grimoaldo Re,

ubicato al rione Ferrovia lungo il fiume Calore.

I lavori che hanno riguardato l’intera area, costati 412.400,93 euro e realizzati

nell’ambito del Programma Periferie, consentiranno l’ingresso in città del flusso

veicolare proveniente dalla Strada Statale 372 Telesina (l’importante arteria

che collega il casello di Caianello dell’autostrada A1 con il casello di Castel del

Lago dell’autostrada A16) e contemporaneamente costituiranno un nuovo

argine a difesa del rione Ferrovia in modo da evitare il ripetersi dei fenomeni di

tracimazione del fiume Calore, così come accaduto in occasione dell’evento

alluvionale dell’ottobre del 2015.

