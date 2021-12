(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 [save the date.jpg]

Invito stampa Roma, 10 dicembre 2021

Il 14 dicembre la presentazione del XIX Rapporto nazionale di Cittadinanzattiva sulle politiche della cronicità “La cura che (ancora) non c’è”.

Si terrà il 14 dicembre la presentazione del XIX Rapporto nazionale di Cittadinanzattiva sulle politiche della cronicità “La cura che (ancora) non c’è”. L’evento si svolgerà in modalità online e sarà possibile seguirlo in diretta sulle pagine Facebook e Youtube di Cittadinanzattiva.

Attraverso il coinvolgimento di 64 associazioni di pazienti, aderenti al CnAMC di Cittadinanzattiva, e grazie alle risposte di circa 3000 cittadini, il Rapporto mette in luce vecchie e nuove problematiche di chi è affetto da una patologia cronica o rara.

Il Rapporto mostra chiaramente che le persone con patologia cronica e rara ad oggi non rappresentano ancora una vera e concreta priorità per le politiche pubbliche socio-sanitarie in Italia. Tutto questo nonostante l’incidenza, la diffusione, l’impatto sulla qualità della vita, sulla sfera lavorativa della persona malata e di chi la assiste, famiglia in primis, sui redditi familiari e sul bilancio della sanità pubblica e dei servizi socio-assisten­ziali.

Numerosi i temi oggetto del Rapporto, tra i quali: le innovazioni e i cambiamenti positivi indotti dalla pandemia sui percorsi di diagnosi e cura, così come le problematiche – in primis le liste di attesa – conseguenti all’emergenza sanitaria; gli elementi di difformità territoriale con i quali si confrontano i cittadini; i costi sostenuti dai pazienti cronici e rari; il ruolo delle associazioni e il loro coinvolgimento nelle politiche e nei tavoli istituzionali; identikit e bisogni dei caregiver familiari.

Di seguito il programma dell’evento:

10.30 Apertura dei lavori a cura di Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva

Video messaggio del Ministro della Salute, On. Roberto Speranza

Modera: Maria Giovanna Faiella, Giornalista esperta in diritti e sanità

10.45 Presentazione XIX Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, a cura di Tiziana Nicoletti, Responsabile Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici e rari

11.10 Ne discutono: Domenico Crisarà, Vice Segretario Nazionale FIMMG; Barbara Guidolin, 11ª Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale – Senato della Repubblica; Raffaele Migliorini, Coordinatore Generale Medico legale – INPS; Anita Pallara, Presidente Famiglie Sma; Annamaria Parente, Presidente 12ª Commissione Igiene e Sanità – Senato della Repubblica; Barbara Suzi, Presidente Comitato Fibromialgici Uniti – Italia ODV

12.25 Conclusioni

