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III Всероссийское петрографическое совещание

by Redazione0

(agenparl) – moscow gio 16 gennaio 2020

7-13 сентября 2020 года в Иркутске состоится III Всероссийское петрографическое совещание.

Мероприятие проводят: Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Институт земной коры СО РАН и Межведомственный петрографический комитет.

 Научные сессии:

  • Магматизм различных геодинамических обстановок.
  • Метаморфизм и литогенез.
  • Петрогенезис и минералогия глубинных оболочек Земли.
  • Магматизм, метасоматоз и рудообразование.
  • Изотопно-геохимические исследования в петрологии.
  • Экспериментальное и физико-химическое моделирование геологических процессов.
  • Классификация и номенклатура горных пород, подходы и перспективы.
  • Петрография в образовательном процессе и междисциплинарных исследованиях.
  • Магматические и метаморфические комплексы Байкальского региона.

По завершении работы научных сессий планируются экскурсии на Шарыжалгайский гранулитовый комплекс (Южное Прибайкалье), Онотский зеленокаменный пояс (Восточный Саян), проявления кайнозойских рифтогенных базальтоидных комплексов с мантийными включениями (отроги хр. Хамар-Дабан и Тункинская долина) и на Ольхонский геодинамический полигон. Участники совещания будут иметь возможность посетить Геологические музеи г. Иркутска, Байкальский музей ИНЦ СО РАН в поселке Листвянка (оз. Байкал) и архитектурно-этнографический музей Тальцы, а также совершить поездку по Кругобайкальской железной дороге.

 Пресс-служба Роснедр

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Fonte/Source: http://www.rosnedra.gov.ru/article/11332.html

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