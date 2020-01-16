(agenparl) – moscow gio 16 gennaio 2020

7-13 сентября 2020 года в Иркутске состоится III Всероссийское петрографическое совещание.

Мероприятие проводят: Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Институт земной коры СО РАН и Межведомственный петрографический комитет.

Научные сессии:

Магматизм различных геодинамических обстановок.

Метаморфизм и литогенез.

Петрогенезис и минералогия глубинных оболочек Земли.

Магматизм, метасоматоз и рудообразование.

Изотопно-геохимические исследования в петрологии.

Экспериментальное и физико-химическое моделирование геологических процессов.

Классификация и номенклатура горных пород, подходы и перспективы.

Петрография в образовательном процессе и междисциплинарных исследованиях.

Магматические и метаморфические комплексы Байкальского региона.

По завершении работы научных сессий планируются экскурсии на Шарыжалгайский гранулитовый комплекс (Южное Прибайкалье), Онотский зеленокаменный пояс (Восточный Саян), проявления кайнозойских рифтогенных базальтоидных комплексов с мантийными включениями (отроги хр. Хамар-Дабан и Тункинская долина) и на Ольхонский геодинамический полигон. Участники совещания будут иметь возможность посетить Геологические музеи г. Иркутска, Байкальский музей ИНЦ СО РАН в поселке Листвянка (оз. Байкал) и архитектурно-этнографический музей Тальцы, а также совершить поездку по Кругобайкальской железной дороге.

Пресс-служба Роснедр

Fonte/Source: http://www.rosnedra.gov.ru/article/11332.html