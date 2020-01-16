(agenparl) – moscow gio 16 gennaio 2020
7-13 сентября 2020 года в Иркутске состоится III Всероссийское петрографическое совещание.
Мероприятие проводят: Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Институт земной коры СО РАН и Межведомственный петрографический комитет.
Научные сессии:
- Магматизм различных геодинамических обстановок.
- Метаморфизм и литогенез.
- Петрогенезис и минералогия глубинных оболочек Земли.
- Магматизм, метасоматоз и рудообразование.
- Изотопно-геохимические исследования в петрологии.
- Экспериментальное и физико-химическое моделирование геологических процессов.
- Классификация и номенклатура горных пород, подходы и перспективы.
- Петрография в образовательном процессе и междисциплинарных исследованиях.
- Магматические и метаморфические комплексы Байкальского региона.
По завершении работы научных сессий планируются экскурсии на Шарыжалгайский гранулитовый комплекс (Южное Прибайкалье), Онотский зеленокаменный пояс (Восточный Саян), проявления кайнозойских рифтогенных базальтоидных комплексов с мантийными включениями (отроги хр. Хамар-Дабан и Тункинская долина) и на Ольхонский геодинамический полигон. Участники совещания будут иметь возможность посетить Геологические музеи г. Иркутска, Байкальский музей ИНЦ СО РАН в поселке Листвянка (оз. Байкал) и архитектурно-этнографический музей Тальцы, а также совершить поездку по Кругобайкальской железной дороге.
Пресс-служба Роснедр
Fonte/Source: http://www.rosnedra.gov.ru/article/11332.html