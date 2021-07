(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Stagione Teatrale Estiva 2021, Cinema e Teatro Astra

“Renatissimo – I primi 101 anni di Renato Carosone” di Enzo Decaro e Ànema, sabato 10 luglio

Il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, nella sua inedita versione estiva, procede con successo con gli appuntamenti in cartellone! Questa settimana è il turno di Enzo Decaro e l’ensemble di musicisti Ànema, insieme sul palco sabato 10 luglio, con la nuova produzione “Renatissimo – I primi 101 anni di Renato Carosone”.Lo spettacolo inizierà alle 21:30, nel Parco Culturale La Casa Rossa di A. Panzini; in caso di pioggia verrà spostato all’interno del Cinema – Teatro Astra.

L’opera renderà omaggio a uno dei più grandi autori ed interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone. Diplomatosi in pianoforte a soli diciassette anni, Carosone si impose nel dopoguerra come uno degli artisti più amati, paragonabile alla popolarità di Domenico Modugno, con il quale condivise un grande successo discografico anche negli USA. La sua musica, le sue interpretazioni, la sua biografia sono indissolubilmente legate alla grande tradizione partenopea, ma le sue straordinarie qualità artistiche hanno fatto il giro del mondo.

Gli Ànema reinterpreteranno Renato Carosone proponendo un’originale versione strumentale dei suoi grandi successi, tra i quali Torero, Caravan Petrol, Tu vuò fa l’americano, Maruzzella ed altri celebri brani.Enzo Decaro, nella doppia veste di narratore e cantante, intesserà lo straordinario racconto della vita artistica e privata di Carosone.

A comporre gli Ànema, quattro musicisti con una solida formazione classica e affiancata a una grande esperienza in ambiti jazzistici e di musica popolare: il violinista e produttore Marcello Corvino, il chitarrista Biagio Labanca, il contrabbassista Massimo De Stephanis e il polistrumentista Fabio Tricomi.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Astra e on-line, sul sito Vivaticket: www.vivaticket.it – intero: 18 €- ridotto: 16 €La biglietteria del Teatro Astra rimane aperta nei seguenti orari:- mercoledì dalle 10:00 alle 13:00- venerdì dalle 18:00 alle 20:00- sabato dalle 18:00 alle 20:00

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria aprirà alle ore 19:30 e chiuderà alle 21:00

