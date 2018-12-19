(agenparl) – moscow mer 19 dicembre 2018 4-7 февраля 2019 года в Москве пройдут II Международная геолого-геофизическая конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019». Организаторы: Евро-Азиатское геофизическое общество, Международная ассоциация научно-технического и делового сотрудничества по геофизическим исследованиям и работам в скважинах (АИС), Российское геологическое общество (РОСГЕО).Темы научных сессий:

• Региональные геолого-геофизические исследования;

• Актуальные вопросы нефтегазовой геологии;

• Геологическое моделирование месторождений нефти и газа;

• Геофизические исследования и работы в скважинах на нефть и газ;

• Петрофизическое моделирование;

• Сейсмические технологии;

• Геофизическое оборудование и аппаратура;

• Малоглубинная геофизика;

• Геофизические исследования при изучении рудных месторождений;

• Морские исследования и освоение шельфовых ресурсов;

• Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли;

• От геоинформатики к цифровой трансформации индустрии.

В 2018 году «ГеоЕвразию-2018» посетили более 1000 специалистов. Конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019» планирует собрать до 1500 участников: экспертов, представителей крупнейших добывающих и сервисных компаний, производителей оборудования, а также представителей государственных структур, вузов, научно-исследовательских институтов и центров.В настоящее время перед отечественными компаниями стоит вопрос развития и внедрения новейших решений и технологий в области поисков, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых и связанных с ними инженерных задач. Мероприятие послужит инструментом, позволяющим повысить конкурентоспособность предприятий, сформировать качественно новые технологии на базе отечественных компаний, повысить эффективность геологоразведочных работ, поднять уровень образования в данной сфере. Среди главных целей конференции — обмен опытом и достижениями представителей геолого-геофизического профессионального сообщества, а также координация усилий компаний по формированию консорциумов для решения научно-технических задач. В задачу мероприятия входит создание единой площадки для дальнейшей апробации и сертификации перспективных геофизических технологий.

Пресс-служба Роснедр