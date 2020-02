(AGENPARL) – Roma, ven 07 febbraio 2020

L’Asiago vince Gara 2 di Finale Scudetto per 4:1 contro il Brunico e pareggia la serie playoff. La decisiva Gara 3 si giocherà a Brunico già sabato sera dalle ore 20:00. Quindi bisogna attendere l’ultimissima gara della Serie A per definire chi si aggiudicherà l’86edizione dello Scudetto.

Nel primo tempo decide una prodezza balistica di Benetti in powerplay in una gara sempre molto avvincente. Traversa di Helfer.

Inizio veemente dell’Asiago che presidia il terzo difensivo degli avversari e si crea un paio di ghiotte occasioni con Dal Sasso, tiro ravvicinato, e Caporusso che saggiano i riflessi di Furlong. Dopo 4 minuti arriva la prima iniziativa pericolosa dei Lupi: Helfer fugge sulla fascia e mette al centro per l’accorrente Lukas De Lorenzo Meo ma Cloutier c’è. L’Asiago continua a pungere con azioni ficcanti mentre anche il Brunico riesce a fare più gioco rispetto alla prima parte di periodo. Una carica dell’ex McNally su Loschiavo, regala ai giallorossi il primo powerplay della serata e la gara decolla. Dopo vari tentativi arriva quello giusto per gli stellati: Benetti riceve in profondità un bel disco dal Sasso e realizza dopo una bella prodezza balistica in corsa in diagonale dal basso verso l’alto (10:25). La reazione pusterese è nell’incrocio dei pali di Armin Helfer. Ora il match è un concentrato di emozioni ma si può dire che è più vicino l’Asiago al raddoppio di quanto non lo siano gli altoatesini. Al 14′ Magnabosco spara su Furlong. Poi il finale di tempo è più ragionato. Al 17:30 altra grande chance per McParland ma Furlong si supera.

Nel secondo tempo l’Asiago raddoppia subito con Gellert. Traversa illude i gialloneri ma un numero di McParland permette agli stellati di chiudere avanti per 3:1 alla fine del secondo tempo.

Al primo affondo del periodo centrale, l’Asiago raddoppia: grande discesa di Sal Sasso che mette il disco al centro per la rete di Gellert (22:15). Un punto prezioso che permette alla formazione di casa di gestire con parsimonia il disco e spezzare il gioco avversario. All’Odegar non c’è un attimo di pausa anche se le occasioni si diradano. Ma quasi allo scoccare del 27′ il Brunico, quasi dal nulla, si trova in attacco: Mnally nello stretto serve Traversa che mette a sedere Cloutier e realizza la prima rete ospite (26:55). Immediata reazione asiaghese che allunga con una rete impossibile di McParland che quasi dalla perpendicolare del palo indirizza il disco in rete dopo una respinta laterale di Cloutier (28:34). Il Brunico prova a riaprire la gara ma non trova molto davanti a Cloutier difeso molto bene.

Nel terzo tempo il Brunico tenta di rimontare ma è ancora l’Asiago a segnare con Rosa

Un ritardo del gioco permette al Brunico di avere altri due minuti di powerplay: lo special team giallonero fa molta fatica ad impostare ed i giallorossi non rischiano molto. Anzi i padroni di casa controllano la gara e cercano di rintuzzare tutte le iniziative dei gialloneri. Il tempo passa e l’Asiago mantiene due goal di vantaggio.

L’Asiago vince Gara 2 di Finale Scudetto per 4:1 contro il Brunico e pareggia la serie playoff. La decisiva Gara 3 si giocherà a Brunico già sabato sera dalle ore 20:00. Quindi bisogna attendere l’ultima gara della Serie A per definire chi si aggiudicherà l’86edizione dello Scudetto.

Nel primo tempo decide una prodezza balistica di Benetti in powerplay in una gara sempre molto avvincente. Traversa di Helfer.

Inizio veemente dell’Asiago che presidia il terzo difensivo degli avversari e si crea un paio di ghiotte occasioni con Dal Sasso, tiro ravvicinato, e Caporusso che saggiano i riflessi di Furlong. Dopo 4 minuti arriva la prima iniziativa pericolosa dei Lupi: Helfer fugge sulla fascia e mette al centro per l’accorrente Lukas De Lorenzo Meo ma Cloutier c’è. L’Asiago continua a pungere con azioni ficcanti mentre anche il Brunico riesce a fare più gioco rispetto alla prima parte di periodo. Una carica dell’ex McNally su Loschiavo, regala ai giallorossi il primo powerplay della serata e la gara decolla. Dopo vari tentativi arriva quello giusto per gli stellati: Benetti riceve in profondità un bel disco dal Sasso e realizza dopo una bella prodezza balistica in corsa in diagonale dal basso verso l’alto (10:25). La reazione pusterese è nell’incrocio dei pali di Armin Helfer. Ora il match è un concentrato di emozioni ma si può dire che è più vicino l’Asiago al raddoppio di quanto non lo siano gli altoatesini. Al 14′ Magnabosco spara su Furlong. Poi il finale di tempo è più ragionato. Al 17:30 altra grande chance per McParland ma Furlong si supera.

Nel secondo tempo l’Asiago raddoppia subito con Gellert. Traversa illude i gialloneri ma un numero di McNally permette agli stellati di chiudere avanti per 3:1 alla fine del secondo tempo.

Al primo affondo del periodo centrale, l’Asiago raddoppia: grande discesa di Sal Sasso che mette il disco al centro per la rete di Gellert (22:15). Un punto prezioso che permette alla formazione di casa di gestire con parsimonia il disco e spezzare il gioco avversario. All’Odegar non c’è un attimo di pausa anche se le occasioni si diradano. Ma quasi allo scoccare del 27′ il Brunico, quasi dal nulla, si trova in attacco: Mnally nello stretto serve Traversa che mette a sedere Cloutier e realizza la prima rete ospite (26:55). Immediata reazione asiaghese che allunga con una rete impossibile di McParland che quasi dalla perpendicolare del palo indirizza il disco in rete dopo una respinta laterale di Cloutier (28:34). Il Brunico prova a riaprire la gara ma non trova molto davanti a Cloutier difeso molto bene.

Nel terzo tempo il Brunico tenta di rimontare ma è ancora l’Asiago a segnare nel finale con Rosa

Un ritardo del gioco permette al Brunico di avere altri due minuti di powerplay: lo special team giallonero fa molta fatica ad impostare ed i giallorossi non rischiano molto. Anzi i padroni di casa controllano la gara e cercano di rintuzzare tutte le iniziative dei gialloneri. Il tempo passa e l’Asiago mantiene due goal di vantaggio.

Migross Asiago Hockey – HC Val Pusteria Lupi 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

Formazione Asiago: Frederic Cloutier 60:00 (Luca Stevan); Enrico Miglioranzi – Cameron Ginnetti; Lorenzo Casetti – Phil Pietroniro; Francesco Forte – Alexander Gellert; Steven McParland – Marco Rosa – Josè Magnabosco; Chad Pietroniro – Luigi Caporusso – Vincent Loschiavo; Edoardo Lievore – Davide Dal Sasso – Federico Benetti; Simone Olivero – Michele Stevan – Marek Vankus; Coach: Petri Mattila;

Formazione Val Pusteria: Colin Furlong 60:00 (Hannes Stoll); Ivan Althuber – Armin Hofer; Armin Helfer – Danny Elliscasis; Roland Hofer – Maximilian Leitner; Gianluca March; Tobias Brighenti; Max Oberrauch – Raphael Andergassen – Massimo Carozza; Tommaso Traversa – Peter MacArthur – Dave McNally; Davide Conci – John Lewis – Fabrizio Pace; Lukas De Lorenzo Meo – Simon Berger – Alex De Lorenzo Meo; Coach: Axel Kammerer;

La decisiva gara 3 in programma a Brunico sabato 8 febbraio dalle ore 20:00

L’articolo IHL – Serie A: l’Asiago pareggia la serie. Sabato a Brunico si assegnerà l’86esima edizione dello Scudetto proviene da FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Fonte/Source: https://www.fisg.it/web/ihl-serie-a-lasiago-pareggia-la-serie-sabato-a-brunico-si-assegnera-l86esima-edizione-dello-scudetto/